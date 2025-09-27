Subsecretarul de stat responsabil pentru familii din cadrul Ministerului Culturii și Inovării, Attila Beneda, a precizat că măsura se aplică unui număr de aproximativ 250.000 de mame, care vor putea păstra în medie 109.000 de forinți, echivalentul a 279 de euro.

Odată cu extinderea sistemului din ianuarie, numărul femeilor care vor beneficia de această scutire va ajunge la un milion.

Scutirea de impozit se aplică tuturor tipurilor de venituri salariale. În plus, prin cumularea acestei facilități cu dublarea alocației familiale, o familie cu trei copii va putea economisi până la 3,5 milioane de forinți, adică aproximativ 8.957 de euro.

Oficialii de la Budapesta au subliniat că această legislație respectă cadrul legal aflat în vigoare înainte de 1999. Astfel, orice femeie care a crescut trei copii și care are un venit din muncă beneficiază de dreptul de a nu plăti impozitul pe venit, chiar dacă aceștia sunt deja adulți, conform informațiilor publicate de Hirado.

„Mama poate solicita scutirea în luna octombrie, atât de la angajatorul ei, cât şi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală, şi va putea beneficia de aceasta deja începând din noiembrie. Cei care vor omite acest lucru din orice motiv, pot solicita acest drept în declaraţia fiscală anuală, în acest caz vor primi scutirea retroactiv, sub forma unei sume unice”, a declarat Attila Beneda, potrivit publicației menționate.

Pentru a obține scutirea, mamele trebuie să îndeplinească două condiții principale: să aibă trei copii și să fie eligibile pentru alocația familială. Cererea poate fi depusă începând din luna octombrie, fie la angajator, fie la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Vamală.

Primele scutiri vor fi aplicate efectiv din luna noiembrie. În cazul în care femeile nu depun documentele necesare la timp, dreptul poate fi solicitat ulterior prin declarația fiscală anuală, urmând să primească retroactiv suma datorată, într-o singură tranșă.

Măsura vine în contextul campaniei electorale pentru parlamentarele din Ungaria, programate în aprilie 2026. Premierul Viktor Orban a dat startul oficial campaniei în iulie 2025, la Băile Tușnad, unde a prezentat principalele direcții politice și a transmis mesaje mobilizatoare către susținători.