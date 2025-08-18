Odată cu instalarea Guvernului Bolojan la Palatul Victoria, în spațiul public au început să fie vehiculate tot mai intens două sintagme care inflamează temerile românilor: „faliment al țării” și „incapacitate de plată”. În percepția colectivă, ambele sunt asociate cu imposibilitatea de a achita salariile și pensiile.

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), intervine însă pentru a calma spiritele. Acesta subliniază că România nu se află în pericol de faliment și explică diferențele esențiale dintre cele două concepte economice.

Economistul a amintit că, în istoria sa modernă, România s-a confruntat doar de două ori cu imposibilitatea de a achita salarii și pensii: în 1933, în plină criză interbelică, și în 1981, pe fondul șocurilor petroliere și al crizei economice globale.

„În primul rând, această expresie „incapacitate de plată”, care este expresia corectă în discuție la această oră, trebuie pusă față în față cu altă sintagmă, care circulă prea mult pe canale în zilele astea, și anume falimentul țării. Sigur că asta sperie, sigur că intervin foarte multe pericole, chiar panică, dar nu este țara în niciun fel de pericol de faliment. Este ridicolă această expresie.

Este vorba de risc de incapacitate de plată. Risc înseamnă o ipoteză, înseamnă o posibilitate de a intra în incapacitate de plată dacă guvernul, dacă autoritățile nu iau măsurile care se impun”, a declarat Vasilescu la Realitatea Plus.

Consilierul guvernatorului Mugur Isărescu precizează că incapacitatea de plată are legătură cu datoriile externe, nu cu veniturile cetățenilor.

„Incapacitatea de plată intervine în raport cu împrumutătorii externi, cei din afara țării; asta ar fi intrarea țării în incapacitate de plată. Și sigur, acum sunt două situații: două luni în care salariile bugetarilor nu mai au acoperire financiară. Se va găsi acoperirea financiară, se va găsi automat, pentru că este imposibil ca salariile să nu fie plătite. Dar important este să nu intrăm în incapacitate de plată de felul celor două, cea din 1981, când nu am putut să plătim o datorie externă, și chiar din 1933, când de asemenea nu am putut să plătim o datorie externă. Au intrat în istorie aceste date […] Nu sunt bani pentru două luni, nu sunt acoperite în buget, asta a spus clar chiar aseară ministrul Economiei. Eu la Banca Națională nu am cifrele bugetului, dar l-am auzit aseară pe ministrul Economiei care a spus că nu sunt acoperite salariile pe două luni”, a explicat acesta.

Declarația vine în contextul în care ministrul Economiei a admis public că bugetul nu acoperă plata salariilor pentru următoarele două luni.

Vasilescu consideră că pachetele de măsuri fiscale pregătite de Guvernul Bolojan – chiar dacă dure și nepopulare – vor fi suficiente pentru a evita un scenariu de încetare a plăților.

„Cele trei momente care vor produce schimbări radicale în situația fiscală a României sunt de natură tocmai să evite o astfel de situație, să nu intrăm în încetare de plată. România nu are dreptul să intre în încetare de plăți și nu este nicio soluție fără ieșire. Dar, sigur că da, este greu.

Această austeritate, dacă este reală, va trebui până la urmă să ne scoată din încurcătură. Nu are dreptul România să intre în încetare de plăți și să creeze o situație pentru mulți ani de acum încolo”, a subliniat consilierul BNR.

El a punctat că măsurile adoptate până acum, precum majorarea taxelor și impozitelor, nu sunt suficiente, dar următoarele două pachete aflate pe masa Guvernului vor asigura acoperirea plăților curente.