Politicianul susține că mesajele transmise de șeful Guvernului pot afecta grav imaginea țării și pot reprezenta un factor determinant pentru intrarea în recesiune. În opinia sa, declarațiile premierului ar putea influența negativ atât investitorii, cât și percepția generală asupra stabilității economice.

Daniel Zamfir a subliniat că nu înțelege această tactică, mai ales în contextul în care România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2025 cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană.

„Mi se par cel puțin hazardate atât declarațiile primului ministru Bolojan, cât și declarațiile consilierului guvernatorului, domnul Vasilescu. La trimestrul 2 2025, România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. E cel puțin inadecvat sau, mai grav, riscant tu, ca prim-ministru, și din zona Băncii Naționale să vii să faci declarații de genul „România e pe buza prăpastiei”, incapacitate de plată și așa mai departe. La indicatorii macroeconomici, noi stăm mai bine ca multe țări europene. România chiar nu stă rău din acest punct de vedere”, a declarat senatorul PSD pentru Realitatea Plus.

Senatorul consideră că este cel puțin inadecvat și chiar riscant ca prim-ministrul să transmită mesaje în care sugerează că țara se află în pragul prăbușirii sau al incapacității de plată, în condițiile în care indicatorii macroeconomici arată mai bine decât în multe alte state europene.

„Dacă tu, primul ministru, te duci și anunți întreaga planetă practic, că România se apropie de incapacitate de plată creezi un sentiment extrem de greșit pentru tot ceea ce înseamnă investitori, cetățeni ai României”, a mai spus Zamfir.

Acesta a subliniat că astfel de declarații venite de la cel mai înalt nivel guvernamental pot induce un sentiment eronat, care afectează atât investitorii, cât și cetățenii României. Din acest motiv, senatorul PSD a anunțat că subiectul va fi discutat în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, unde se dorește obținerea unor explicații din partea premierului referitoare la motivele acestor semnale publice considerate dăunătoare economiei.

„O să avem o ședință a Biroului Permanent Național și o să discutăm lucrul ăsta. Chiar vreau să aflăm de la domnul prim-ministru de ce, totuși, iese cu astfel de semnale publice. Astfel de anunțuri venite de la cel mai înalt nivel nu fac decât foarte rău economiei”, a conchis acesta.

În paralel, Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu acordat publicației Bloomberg, că riscul de incapacitate de plată pentru România este foarte mare, după ani consecutivi de deficit ridicat. Premierul a avertizat că, în lipsa unei traiectorii stabile, consecințele economice ar putea fi extrem de negative.