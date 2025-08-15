Șantierele celor mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România se confruntă cu un blocaj financiar major, care amenință să lase lucrările în stand-by. În prag de sezon rece, fondurile pentru drumurile de mare viteză sunt aproape epuizate, iar unii constructori au prelungit perioada de repaus pentru echipele de muncitori.

Unul dintre cei mai importanți constructori autohtoni, responsabil pentru șapte loturi ale Autostrăzii Moldovei (A7) și două ale Autostrăzii Unirii (A8), a decis ca lucrătorii să revină pe șantier abia pe 18 august. Decizia vine pe fondul unui „blocaj financiar”. Compania are deja facturi emise de 800 de milioane de lei și anticipează emiterea altora, de încă 1,4 miliarde de lei, până la finalul lunii.

Pe teren, șoferii așteaptă reluarea rapidă a lucrărilor:

„Chiar a mers bine până acum. Politicienii trebuie să spună un cuvânt și să se pună de acord”, spune un conducător auto. „Lumea se așteaptă să îi dea drumul. Este ceva bun pentru România”, adaugă un altul.

Deși statul și-a onorat până acum obligațiile de plată către constructori, resursele financiare alocate pentru 2025 se subțiază.

„Avem șanse să mai deschidem 100 de kilometri de autostradă, în special pe A7, însă este nevoie de o suplimentare bugetară pentru că luna viitoare, în septembrie, se termină banii. Guvernul trebuie să aloce suplimentar către Ministerul Transporturilor vreun miliard de euro”, avertizează Ionuţ Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura.

Specialiștii atrag atenția că, dincolo de urgența pe termen scurt, rămâne o problemă strategică: selectarea proiectelor care vor continua și a celor care vor fi înghețate. Unele investiții ar putea fi transferate pe Programul Transporturi, care dispune de 5,5 miliarde de euro pentru infrastructura rutieră.

Însă necesarul real, incluzând contractele semnate, cererile depuse și loturile eliminate din PNRR, ar depăși 25 de miliarde de euro.

„Mai rămân niște miliarde care sunt absorbite până în 2027-2028, dar ne mai rămân proiecte de 20 de miliarde”, subliniază Ciurea.

În acest context, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a revizuit în jos ținta de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres care ar urma să fie deschiși în 2025, reducând-o aproape la jumătate.

Criza a intrat și pe agenda politică. Deputatul PSD Marius Budăi a avertizat că parlamentarii din județele Moldovei ar trebui să voteze o eventuală moțiune de cenzură dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan va îngheța lucrările la A7 și A8.

„Premierul trebuie să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova”, a transmis Budăi, duminică, pe Facebook.

Situația tensionată de pe șantiere și presiunea politică din teritoriu pun Guvernul în fața unei decizii strategice: fie găsește urgent fonduri suplimentare, fie riscă să amâne proiecte esențiale pentru conectivitatea țării.