Deputatul Alexandru Muraru subliniază că tronsoanele A7 Pașcani – Suceava – Șiret și A8 Pașcani – Iași – Ungheni au fost incluse în lista proiectelor eligibile pentru programul SAFE – Security Action for Europe.

Acest mecanism european, destinat infrastructurii cu dublă utilizare civilă și militară, alocă României 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă din UE. Deputatul atrage atenția că aceste fonduri trebuie concentrate pe proiecte cu relevanță strategică, nu împărțite pe investiții secundare.

Deputatul liberal avertizează că fărâmițarea banilor în proiecte fără caracter strategic ar însemna o eroare majoră pentru Moldova și România. El arată că întârzierile în semnarea contractelor pentru A7 și lipsa unui calendar pentru A8 sunt incompatibile cu ritmul cerut de SAFE, care impune finalizarea proiectelor până în 2030.

„Autostrăzile A7 şi A8 sunt nu doar axe de mobilitate, ci elemente critice de securitate naţională şi interoperabilitate NATO. Ele trebuie să fie primele în lista de investiţii SAFE. Orice altă abordare ar fi o eroare gravă de strategie, care va costa Moldova şi România în ansamblu”, a declarat deputatul Alexandru Muraru.

Muraru transmite un mesaj dur colegilor din PSD Iași, cerându-le să înceteze disputele publice cu Guvernul și să se concentreze pe obținerea fondurilor pentru regiune. El consideră că „războiul retoric inutil” nu aduce soluții și subliniază că PSD deține ministere și poziții cheie, deci are responsabilitatea de a acționa. „Moldovenii nu au nevoie de lamentări, ci de decizii ferme”, a spus deputatul.

„Este greu de înţeles cum parlamentari PSD de Iaşi se plâng public de lipsa de sprijin guvernamental pentru proiectele Moldovei, în timp ce propriul partid conduce aproape jumătate dintre ministere şi deţine funcţii cheie în toate palierele guvernamentale. Răţoiala sterilă nu mai ţine loc de soluţii. Avem nevoie de unitate politică, nu de gesturi populiste. Fac un apel sincer către colegii din PSD Iaşi şi către preşedintele lor să susţină, cu acelaşi ton public, includerea şi finanţarea urgentă a tronsoanelor A7 şi A8 prin programul SAFE. Moldovenii nu au nevoie de lamentări, ci de decizii ferme, luate la Bucureşti şi asumate transparent”, a mai transmis deputatul liberal.

Muraru reamintește că premierul Ilie Bolojan a promis public că autostrăzile A7 și A8 vor fi tratate ca proiecte prioritare. Deputatul solicită Ministerului Transporturilor și Ministerului Finanțelor să respecte această promisiune și să includă urgent tronsoanele Moldovei în finanțările SAFE.