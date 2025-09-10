Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri seara, la TVR, că țara noastră va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE (Security Action for Europe). Alocarea, a doua ca mărime după Polonia, va fi folosită pentru apărare și proiecte de infrastructură cu rol strategic.

„Sunt niște împrumuturi, numai că termenele de rambursare sunt foarte mari și dobânzile sunt foarte avantajoase. În loc să ne împrumutăm la dobânzile de pe piață, care sunt relativ mari, putem folosi acest instrument pentru a finanța echipamente militare și pregătirea militarilor”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a comparat programul SAFE cu experiența României în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„La împrumuturile din PNRR, aproximativ 13 miliarde de euro, riscăm să pierdem o parte importantă. De aceea, în cazul SAFE trebuie să fim mult mai bine organizați”, a subliniat președintele.

Șeful statului a arătat că termenul-limită pentru implementarea SAFE este 2030, ceea ce va impune o mobilizare administrativă accelerată:

„Avem nevoie să trimitem cei mai competenți oameni pentru implementare și, în același timp, să avem experți români în Comitetul de Coordonare de la Bruxelles, dar și experți europeni aici, pentru ca progresul să fie evaluat în timp real și corectat imediat dacă apar întârzieri.”

Întrebat dacă banii vor merge exclusiv în achiziții militare, președintele a confirmat că programul acoperă și infrastructură civilă cu rol strategic.

„Capetele celor două autostrăzi, A7 și A8, care leagă România de Ucraina și Republica Moldova, sunt incluse în program. Astfel, nu trebuie să ne împrumutăm de pe piață pentru a finaliza Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii. De asemenea, Portul Constanța și alte obiective de infrastructură strategică fac parte din lista proiectelor finanțate”, a declarat Nicușor Dan.

România primește a doua cea mai mare alocare europeană, după Polonia. Nicușor Dan a precizat că această sumă „consistentă” reflectă importanța strategică a țării în actualul context regional, dar și faptul că SAFE vine cu reguli precise.