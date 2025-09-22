Sindicatele consideră că poziția lui Ionuț Dumitru se înscrie într-un tipar de afirmații făcute de politicieni sau consilieri guvernamentali care invocă exemple din Grecia, Germania sau SUA fără să analizeze dacă acele modele se potrivesc contextului românesc.

În opinia lor, asemenea declarații sunt superficiale, lipsite de profesionalism și menite doar să atragă atenția publică.

„Poziția recentă a domnului Ionuț Dumitru, consilier al primului ministru, referitoare la ANAF, se înscrie perfect în tonul declarațiilor politicienilor aflați la putere, cu pretenții de independenți și profesioniști, care își argumentează declarațiile de cele mai multe ori șocante și menite doar să iasă în evidență, prin exemple din străinătate, în special din țările despre care consideră că dau greutate acestor afirmații. Conform declarațiilor superficiale și lipsite de profesionalism ale celor de la putere, România ar trebui să preia unele modele din Grecia, altele din Germania, altele din SUA, să le transforme apoi în legi, fără a se avea în vedere mai înainte dacă aceste modele se potrivesc sistemului instituțional, legislativ și societății noastre în ansamblu”, afirmă Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe.

Reprezentanții Federației afirmă că nu este nevoie de desființarea ANAF pentru a crea o instituție transparentă și depolitizată. Ei susțin că depolitizarea se poate face imediat dacă există voință politică, iar transparența poate fi obținută prin simpla asumare de către autorități a unor reguli clare și coerente.

Sindicaliștii atrag atenția că îmbunătățirea colectării veniturilor statului se poate face rapid dacă legile sunt revizuite și corect adaptate realității. Aceștia critică apelul la firme de consultanță private, despre care spun că urmăresc în primul rând interese proprii.

În schimb, soluțiile ar trebui să fie elaborate de specialiștii din sistem și cu participarea angajaților ANAF, care cunosc cel mai bine dificultățile și blocajele legislative.

„Depolitizarea instituției se poate face imediat dacă este voință politică. La fel și transparența privind activitatea instituției. Singura condiție: să existe voință politică”, arată sindicaliștii. Potrivit lor, îmbunătățirea colectării se poate face imediat dacă sunt revizuite și modificate legile actuale, dar „nu de către firme de consultanță care servesc în primul rând interese private, ci de specialiști adevărați și cu consultarea celor care muncesc efectiv și aplică legile, pentru că aceștia știu cel mai bine problemele cu care se confruntă”, mai transmit sindicaliștii.

Federația avertizează că lipsa unei viziuni clare riscă să ducă România pe un drum greșit, prin replicarea unor măsuri din afară care nu dau rezultate. În schimb, pentru eficientizarea ANAF și pentru creșterea colectării, instituția are nevoie de:

un sistem informatic funcțional, care să interconecteze bazele de date,

o legislație predictibilă și coerentă,

depolitizare și profesionalizare,

stabilitate pentru angajați și recunoașterea complexității muncii lor.

Sindicaliștii conchid că ANAF este o instituție de importanță națională și că desființarea ei ar fi o greșeală majoră. În schimb, statul trebuie să îi ofere instrumentele necesare pentru a-și îndeplini rolul esențial: colectarea și administrarea veniturilor României.