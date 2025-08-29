Discuțiile dintre Guvern și reprezentanții profesorilor au avut loc vineri, după ce premierul Ilie Bolojan a prezentat noile măsuri fiscal-bugetare. Sindicaliștii au cerut revenirea la situația anterioară și au avertizat că școala va fi perturbată de proteste continue.

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat că deschiderea anului școlar se va desfășura în stradă.

„I-am spus foarte limpede, deschiderea anului școlar se va face în premieră în România în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni, în fața prefecturilor, va fi o deschidere a anului școlar altfel decât s-a făcut până acum”, a afirmat acesta.

Sindicaliștii acuză că Executivul a sacrificat educația pentru un câștig financiar minor, fapt ce a determinat mobilizarea profesorilor. Aproximativ 30.000 de persoane ar urma să participe la protestele anunțate în prima zi de școală.

Întrebat ce se va întâmpla în unitățile de învățământ, Hăncescu a explicat:

„Noi sperăm că vor fi proteste în toate școlile pentru că, așa cum vă spuneam, sistemul educațional este în momentul de față cel mai lovit dintre toate sectoarele de activitate”.

În acest climat tensionat, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, atrage atenția că elevii nu trebuie să fie victime colaterale. El a transmis profesorilor din învățământul preuniversitar să organizeze festivitățile de deschidere, indiferent de disputele sindicale.

„Înțeleg și respect nemulțumirile tuturor cadrelor didactice, însă este la fel de important să nu uităm cât de mare este bucuria copiilor în prima zi. Este ziua în care își regăsesc colegii, prietenii, profesorii, este ziua care le dă încredere că vor începe o etapă nouă. Nu ar trebui să îi privăm de acest reper emoțional, mai ales pe cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă sau încep un nou ciclu de învățământ”, a spus Florin Drăgan.

Rectorul a subliniat că debutul anului școlar este o tradiție care dă încredere și speranță, iar anularea acestui moment ar afecta în special copiii din clasele zero, a V-a și a IX-a. El a cerut un dialog real între Ministerul Educației și sindicate, pentru a găsi soluții fără a sacrifica interesul elevilor.

La Politehnica Timișoara, festivitatea de deschidere a anului universitar va avea loc pe 26 septembrie, indiferent de disputele dintre minister și organizațiile sindicale. Drăgan consideră că predictibilitatea și stabilitatea sunt esențiale pentru elevi și studenți.

„Ce se întâmplă după aceea, este la latitudinea profesorilor și a sindicatelor, însă în puținul timp rămas până la începerea anului școlar este nevoie mai mare ca oricând de un dialog real și constructiv, între părți. Din păcate, până acum nu am avut așa ceva. Soluțiile și înțelegerea nu se găsesc în comunicate pe rețele de socializare, în mass-media, ci dacă părțile se așează la masă și negociază cu intenția de a pune beneficiarii actului didactic, copiii și tinerii, pe primul loc. Este important ca elevii să nu aibă de suferit, mai ales cei care încep un ciclu nou de învățământ: clasa zero, clasa V-a, clasa IX-a”, a mai declarat rectorul UPT.

Florin Drăgan a criticat modul în care autoritățile au introdus noile măsuri, fără consultare și într-un timp scurt. Potrivit rectorului, schimbările nu pot fi tratate ca simple ajustări bugetare, deoarece afectează direct calitatea actului educațional.

„Într-o societate modernă nu putem vorbi despre educație în termeni tranzacționali. Nu este vorba despre două bănci în plus în sala de clasă, ci despre copiii din toată clasa care vor beneficia de și mai puțină atenție din partea dascălului. Nu putem calcula arbitrar că profesorii vor lucra 24 de minute în plus pe zi, adăugarea celor 2 ore în plus în normă reprezentând de fapt alte ore de pregătire, în special în cazurile în care s-au făcut completări ale normei cu noi materii”, a atras atenția Florin Drăgan.

Acesta a avertizat că măsurile luate pe criterii exclusiv financiare vor avea consecințe grave pe termen lung. Lipsa de comunicare dintre Guvern și sindicate a amplificat tensiunile, transformând profesorii și elevii în simpli pioni într-o dispută politică.

Rectorul a punctat și faptul că natalitatea în scădere ar trebui să conducă la o strategie coerentă, nu la decizii punctuale. În lipsa unei viziuni unitare, încrederea în școală și în universitate riscă să fie subminată.

„Cu o natalitate în scădere dramatică, fără un set de măsuri concrete și coerente, sistemul de educație trebuie să devină mai eficient, ori acest lucru nu se face raportându-ne la beneficiari ca la niște mijloace fixe. Bursele nu pot fi înlocuite de joburi part-time sau de credite. Toate aceste decizii luate, în care primează doar perspectiva financiară, vor avea consecințe catastrofale în timp. Pe deasupra, atunci când măsurile financiare sunt dublate de o foarte slabă comunicare, toate părțile care ar trebui implicate constructiv în proces – cadre didactice, elevi sau studenți – ajung să fie niște simpli pioni pe o tablă de joc care a luat foc”, a mai ținut să menționeze rectorul.

În paralel cu dezbaterea națională, Universitatea Politehnica Timișoara și-a anunțat calendarul pentru anul universitar 2025-2026. Conducerea instituției a confirmat că festivitățile se vor desfășura normal, iar studenții din anul I vor beneficia de programe speciale de integrare.

Primele zile vor include evenimente precum StartUPT, întâlniri între studenți și structurile universității, activități sportive reunite sub numele Campus Joy, dar și manifestări culturale.

„Suntem conștienți de impactul negativ pe care ultimele măsuri bugetare din domeniul educației îl vor avea asupra studenților. La Universitatea Politehnica Timișoara, prioritatea noastră rămâne calitatea experienței trăite de studenții noștri. Credem cu tărie că pentru a forma noi generații de cetățeni activi și buni profesioniști pe piața muncii, tinerii trebuie să aibă acces nu doar la un învățământ formal de calitate, ci și la activități extra-curriculare, de educație non-formală și de petrecere a timpului liber”, a declarat Alexandru Luca, director de Marketing Universitar UPT.

Totodată, instituția dezvoltă programe de sprijin pentru studenții vulnerabili. Proiectul „Primul Student din Familie” le oferă celor din anul I ajutor financiar, consiliere psihologică și vocațională, precum și vouchere culturale. Obiectivul este ca niciun tânăr să nu abandoneze studiile din cauza problemelor sociale sau financiare.