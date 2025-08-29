Profesorii se află într-o perioadă de proteste, însă a început depunerea dosarelor pentru plata cu ora. Reducerea semnificativă a tarifului pentru orele suplimentare a diminuat interesul cadrelor didactice și a accentuat tensiunile din sistemul de învățământ.

Totodată, există posibilitatea ca noul an școlar să debuteze fără festivitățile tradiționale de deschidere, având în vedere protestul anunțat pentru data de 8 septembrie.

Începând cu 1 septembrie 2025, plata pentru orele suplimentare ale profesorilor debutanți va fi redusă cu mai mult de 50%, generând critici puternice din partea cadrelor didactice. Această reducere considerabilă a veniturilor afectează atât motivația și implicarea profesorilor, cât și calitatea procesului educațional.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat că reducerea drastică a plății cu ora va duce la probleme în acoperirea tuturor orelor. El a subliniat că ministerul nu a justificat diferența de plată, deoarece orele cu plată nu diferă de cele din norma de bază, iar aplicarea procentului redus ar fi imposibilă în practică.

„Noi intuim că vor fi probleme și nu se vor acoperi toate orele care au acest regim cu plata cu ora, pentru că a scăzut drastic. Dacă, de exemplu, un profesor avea 100 de lei la plata cu ora, conform noilor reglementări el va avea 45 de lei. Este inexplicabil cum a gândit ministerul, pentru că ora cu plată nu diferă cu nimic de ora din norma de bază. Dacă ar fi să mergem pe raționamentul ministerului, ar trebui ca profesorul care face ora la plată cu ora să facă 20 de minute din ora de 50 și din materie să facă la fel 45%, ceea ce nu se poate”, a declarat el.

Principala problemă este că orele disponibile vor fi repartizate profesorilor care au deja norma întreagă, ceea ce va mări considerabil volumul lor de muncă, în timp ce remunerația va fi mai mică. Efortul depus de aceștia este extrem, unii fiind nevoiți să predea în mai multe școli pentru a-și completa norma.

„Ceea ce fac la ora din norma de bază și la plata cu ora este identic. Trebuie să dau test, am nevoie de un timp. Pentru o oră, așa cum spun calculele, sunt necesare 2,5 ore în plus”, mai spus Simion Hăncescu. „În prezent, mărirea normei cu 2 ore mă obligă să ajung în 2 școli în aceeași zi”, a afirmat Ciprian Aliciuc, profesor de geografie.

Mai sunt doar aproximativ două săptămâni până la debutul noului an școlar, însă acesta se află sub risc din cauza unui potențial boicot al cadrelor didactice.

„Noi vom face front comun și pe 8 septembrie, din păcate, nu vom facilita deschiderea anului școlar”, a spus o profesoară.

Pe 8 septembrie, în Piața Victoriei din București sunt așteptate peste 30.000 de persoane, inclusiv profesori, studenți și părinți, care vor participa la un protest împotriva noilor măsuri adoptate de Guvern.