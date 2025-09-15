Din cuprinsul articolului Șoferii pot verifica online dacă mașina lor este vizată de rechemări în service

Registrul Auto Român (RAR) a lansat un instrument digital util pentru toți deținătorii de autoturisme din România. Este vorba despre o secțiune nouă pe site-ul oficial al instituției, care permite șoferilor să afle rapid dacă mașina pe care o conduc face parte dintr-o campanie de rechemare inițiată de producător. Platforma se numește „Campanii de rechemare” și este deja funcțională, începând din această săptămână.

Ce sunt campaniile de rechemare și de ce sunt importante

Campaniile de rechemare sunt acțiuni tehnice lansate de producătorii auto pentru a remedia posibile defecte sau neconformități identificate după ce vehiculul a fost pus pe piață. Aceste campanii pot viza componente esențiale pentru siguranța rutieră — cum ar fi sistemele de frânare, airbag-urile, direcția, instalația electrică — sau pot fi legate de erori de fabricație cu potențial de risc în timp.

Producătorii sunt obligați să notifice clienții și autoritățile atunci când apare o astfel de situație. Însă, în multe cazuri, mașina poate fi revândută între timp, iar noul proprietar nu este la curent cu existența unei rechemări.

Verificare gratuită, direct de pe site

RAR a introdus această secțiune tocmai pentru a facilita accesul publicului la aceste informații esențiale. Iar procedura de verificare este foarte simplă.

„Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea “Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele. Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.”

Așadar, verificarea nu se face direct în baza de date a RAR, ci prin redirecționare către portalurile oficiale ale fiecărui producător auto sau importator. Pentru unele mărci, sistemul permite interogarea imediată a numărului de identificare al vehiculului (VIN), iar pentru altele este necesar contactul cu un service autorizat.

Platformă actualizată constant

RAR precizează că lista mărcilor acoperite de această platformă este în continuă actualizare. În plus, în cazul în care un producător nu oferă o pagină dedicată pentru verificare, utilizatorii sunt înștiințați în mod clar.

„Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.”

Platforma are un scop educativ și de prevenție, după cum subliniază și reprezentanții RAR:

„Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini. Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare.”

Reparațiile sunt gratuite

Un aspect esențial al acestor campanii este faptul că toate reparațiile și intervențiile necesare sunt suportate integral de producători, fără costuri pentru client. Chiar dacă mașina a fost cumpărată second-hand sau a ieșit din garanție, dacă face obiectul unei campanii oficiale de rechemare, reparația este gratuită.

RAR a explicat acest lucru cât se poate de clar:

„Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania. Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă!”

Peste 98.000 de autovehicule vizate de rechemări în România

Datele actuale arată că aproape 100.000 de autovehicule produse între anii 1998 și 2019 sunt vizate de rechemări în service, din motive tehnice. Din acest total:

13.930 de vehicule prezintă probleme care țin de siguranța activă , adică acele componente care influențează direct comportamentul în trafic (ex. sistemul de frânare, direcția, suspensiile);

prezintă probleme care țin de , adică acele componente care influențează direct comportamentul în trafic (ex. sistemul de frânare, direcția, suspensiile); Peste 85.000 de mașini sunt afectate de defecțiuni ce pot pune în pericol siguranța pasivă, cum ar fi airbagurile, centurile de siguranță sau structura de rezistență în caz de impact.

Printre mărcile vizate se numără unele dintre cele mai populare în România și Europa:

Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.