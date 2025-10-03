Legea aprobă definitiv Ordonanța de urgență nr. 1/2024 și introduce în Codul Rutier categoria Tr1. Aceasta acoperă tractoarele agricole și forestiere cu viteză maximă constructivă de 40 km/h.

Vârsta minimă pentru obținerea categoriei este 18 ani, iar valabilitatea permisului este de 10 ani, la fel ca în cazul categoriei B.

Permisul B este acum echivalat automat cu Tr1, inclusiv pentru ansambluri formate dintr-un tractor Tr1 și una sau două remorci, fără raportare la masă, dar cu obligația de a respecta limita de 40 km/h. Echivalarea va fi înscrisă pe noile permise în termen de 90 de zile, însă până atunci conducerea acestor vehicule este permisă pe baza permisului B valid.

Posesorii categoriei Tr pot conduce atât vehicule din categoria Tr, cât și cele din categoria Tr1. În schimb, cei care dețin doar Tr1 se pot limita la vehiculele și ansamblurile Tr1, cu maximum două remorci. Regula rămâne neschimbată în ceea ce privește limitarea de viteză – 40 km/h pentru vehiculele din categoria Tr1.

Lista oficială a categoriilor de permis este actualizată, incluzând acum Tr1 alături de AM, A, B, C, D, Tr, Tb și Tv.

Legea elimină și o prevedere din art. 66 al OUG 195/2002, care menționa un atestat distinct pentru transport agabaritic. Corecția aduce Codul Rutier în linie cu directivele Uniunii Europene, care reglementează calificarea șoferilor profesioniști prin alte tipuri de atestate, precum cel pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul public de persoane.

Expunerea de motive subliniază că schimbarea a fost determinată de deficitul de forță de muncă în agricultură și de extinderea parcului de utilaje prin Planul Național Strategic 2023–2027. Măsura aliniază România la practica altor state europene, unde permisele categoria B acoperă și conducerea utilajelor lente cu una sau două remorci.

Guvernul a precizat că obiectivul este flexibilizarea reglementărilor pentru utilajele agricole și forestiere lente, fără a compromite siguranța rutieră pe drumurile publice.

Legea aduce precizări și în privința organizării examenelor pentru noile categorii Tr, Tr1, Tb și Tv. Competența teritorială a instituțiilor de examinare este clarificată pentru a reduce birocrația și a accelera procedurile pentru candidați.