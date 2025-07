Oficialul din Rusia a indicat că sprijinul consistent acordat Ucrainei de către Varșovia ar fi o „greșeală” care va fi „pedepsită”. În cadrul unei apariții recente, Guruliov a făcut aluzie la o eventuală acțiune militară împotriva Poloniei, accentuând că, indiferent de măsurile defensive ale acesteia, momentul unei lovituri ar urma să sosească, scrie Dialog.

Potrivit publicației ucrainene, această retorică agresivă nu este o ieșire izolată, ci se încadrează într-un discurs tot mai radical promovat de Kremlin.

„Tocmai am venit din Brest. Am fost la evenimentele comemorative dedicate începutului Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Am vorbit cu… nu o să spun cu cine. Polonezii își întăresc acum intens granița.

Și e clar de ce: au dat-o în bară! Ăsta e cuvântul-cheie – au dat-o în bară. Dacă au dat-o în bară, ar trebui să o încaseze în cap?

Ar trebui! Și ei înțeleg asta. Indiferent câte mine pun ei pe graniță, va veni timpul – o să o încaseze”, a declarat Guruliov, potrivit publicației menționate.