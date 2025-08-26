Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți medici oftalmologi din România, trece printr-o nouă încercare medicală. Specialistul a confirmat că urmează o nouă operație, cea de-a șaptea, după ani de tratamente și proceduri complexe.

Deși diagnosticul a venit cu multe schimbări în viața sa, Pop și-a construit un plan prin care să continue activitatea profesională și viața personală în paralel cu tratamentele.

Medicul recunoaște că boala i-a schimbat perspectivele, dar nu i-a afectat dorința de a merge mai departe. Ea nu s-a lăsat copleșită și a refuzat să se retragă din activitate, preferând să rămână implicată în meseria sa și să ofere sprijin pacienților. Această atitudine îi motivează pe cei aflați în situații dificile și le arată că se poate continua lupta, chiar și atunci când pare imposibil.

Specialistul vorbește deschis despre provocările prin care a trecut. În ciuda durerii și a perioadelor de tratament intens, Pop subliniază că menținerea unei vieți active a fost esențială pentru a depăși momentele critice. Prezența continuă la muncă, chiar și după operații, demonstrează un spirit de luptă greu de egalat.

Experiența acumulată de Monica Pop în lupta cu boala este impresionantă. După șase intervenții chirurgicale, medicul este pregătit pentru o nouă operație și vorbește despre o strategie personală prin care a reușit să facă față situației.

„Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una. Eu mi-am făcut o strategie de viață, care se numește «Cum să trăiești bine cu cancer?». Trebuie să se știe că boala asta nu înseamnă condamnare la moarte. Este o boală grea, categoric, dar tratabilă și, uneori, vindecabilă”, a declarat medicul pentru spynews.ro.

Ea a urmat numeroase cure de citostatice, tratamente care presupun un efort fizic și psihic considerabil, cu efecte secundare greu de suportat pentru orice pacient. Procedurile au însemnat perioade lungi petrecute în spital, analize complexe și monitorizare constantă a stării de sănătate. Chiar și în momentele de slăbiciune, când oboseala și reacțiile adverse se acumulau, medicul nu și-a permis să cedeze.

„Am făcut toate citostaticele posibile pentru acest tip de cancer și intervenții chirurgicale. Faci tot ce poți ca să trăiești. Strategia constă în faptul că nu mă gândesc la asta. Am trăit exact ca înainte, doar că paralel cu tratamentul. După fiecare intervenție chirurgicală, a doua zi după externare, am venit la treabă”, a mai adăugat Monica Pop.

Abordarea sa arată o capacitate rară de adaptare. În loc să se lase învinsă de temeri, a decis să le transforme în motivație. Munca și activitatea zilnică au fost elementele-cheie care au ajutat-o să își păstreze echilibrul psihic și fizic, chiar și în momentele cele mai grele.

În ciuda tuturor dificultăților, Monica Pop vorbește cu sinceritate despre realitatea bolii. Nu ascunde momentele dificile și recunoaște șocul trăit la aflarea diagnosticului.

„Te trăsnește în cap când auzi așa ceva. Am avut două metastaze hepatice. Am încercat să nu mă domine boala, ci să o domin eu pe ea. Mereu am avut speranța că se poate rezolva. Am învățat despre mine că pot rezista unui lucru extrem de dureros. Așa cum am spus, poți trăi bine cu cancerul”, a mărturisit medicul.

Declarațiile sale transmit un mesaj puternic: există viață și după un astfel de diagnostic. Pop a refuzat să își limiteze existența și a preferat să rămână activă, să continue activitatea profesională și să arate că tratamentele pot fi integrate într-un stil de viață normal.

Pentru medic, boala nu a fost niciodată o sentință definitivă, ci o provocare constantă. Disciplina și forța interioară au ajutat-o să depășească obstacolele și să demonstreze că speranța și acțiunea merg mână în mână.