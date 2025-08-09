Medicul oftalmolog Monica Pop a transmis că, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, nu este indicat ca oamenii să folosească diverse picături găsite în farmacii sau picături care albesc ochii, considerând că acest obicei este o greșeală.

Ea a precizat că ochii trebuie spălați cu apă rece și săpun și că este foarte important ca persoanele să poarte ochelari corespunzători vârstei și rezultatelor autorefractometriei.

Monica Pop subliniază că cea mai bună opțiune ar fi purtarea ochelarilor cu lentile heliomate, care se închid la soare și se deschid la întuneric, sau a ochelarilor de soare cu lentile cu dioptrii prescrise exclusiv de medicul oftalmolog.

Monica Pop a subliniat că situația atmosferică actuală este dificilă pentru oameni, în special pentru cei cu afecțiuni preexistente, și că sensibilitatea umană a existat dintotdeauna și trebuie protejată cât se poate.

„Atunci când este foarte cald, ceea ce sfătuiesc pe toți este să nu-și pună tot felul de picături găsite pe la farmacie sau picături care albesc pentru că este o greșeală asta. Trebuie să spele cu apă rece și săpun și, foarte important, să poarte ochelarii corespunzători vârstei și autorefractometriei. Dar cel mai indicat ar fi să poarte ochelari cu lentile heliomate, deci din acelea care se închid la soare și se deschid la întuneric, sau ochelari de soare cu lentilele cu dioptriile prescrise de către medicul oftalmolog și numai de către medicul oftalmolog și nu de altcineva. Plătim cu greu, să știți, situația atmosferică care este grea pentru oameni și mai ales mai ales pentru oameni care au și anumite patologii diferite, pentru că sensibilitatea omenească este, există, a existat și va exista întotdeauna, și trebuie combătută în măsura în care e posibil. Sigur că ar fi bine să nu mai fie 40°, să fie 30°, dar dacă nu se poate, asta este”, le-a transmis românilor medicul Monica Pop.

„Temperaturile extreme pot cauza conjunctivită sau sindrom de ochi uscat, dar, pe termen lung, putem vorbi deja de risc crescut ca factor adjuvant al degenerescenței maculare sau cataractă din cauza expunerii fără protecție la razele soarelui. Pe lângă căldură, poluanții atmosferici pot cauza infecții oculare, astfel că trebuie să fim atenți și să intervenim când observăm că ochii noștri suferă deoarece astfel de afecțiuni se pot agrava dacă nu sunt tratate la timp”, a explicat el pentru CSID.ro.

Vara, sindromul de ochi uscat apare frecvent din cauza evaporării filmului lacrimal sub acțiunea temperaturilor ridicate, ceea ce duce la o hidratare insuficientă a ochilor. În aceste condiții, pot apărea iritații și, adesea, senzația de usturime.

Conjunctivita este o problemă des întâlnită în sezonul cald, provocată de infecții virale sau bacteriene. Ea apare frecvent după înotul în mare sau piscină și se transmite cu ușurință atât de la un ochi la altul, cât și între persoane.

O altă afecțiune comună este urciorul, întâlnit mai ales la copii. Acesta se manifestă prin umflătură, roșeață și, de multe ori, durere. Specialiștii atrag atenția că frecarea ochilor agravează simptomele.

Alergiile, indiferent de tip, pot afecta și ochii în sezonul cald. Factori precum poluarea, praful și umezeala favorizează apariția simptomelor, accentuând disconfortul ocular în această perioadă.