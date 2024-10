Monica Pop a vorbit foarte deschis despre lupta sa cu cancerul la colon, care a dus-o de mai multe ori pe masa de operație. Ea a declarat că, în urma testelor efectuate, cancerul nu este de natură genetică în cazul ei. Totuși, a subliniat că fiecare persoană are aceste celule, care pot deveni active în orice moment.

Medicul oftalmolog recomandă ca toată lumea să efectueze investigații preventive din timp, în loc să aștepte până în momentele critice.

„Nu e genetic cancerul la mine, că am făcut teste. Dar fiecare om are aceste celule. Alea, când găsesc terenul, se unesc și fac o tumoare. Nu sunt un exemplu pozitiv, pentru că nu m-am dus când trebuia. Aveam tulburări digestive și am crezut tot timpul că am un colon iritabil.

Pentru că e mult stres. Aveam o prietenă care mi-a tot spus să merg să-mi fac o ecografie. Până într-o zi, când am făcut o peritonită și am avut niște dureri așa mari… M-am dus la urgență și, când s-a apropiat Mircea Beuran, i-am spus: «Dacă pui mâna pe mine, te omor!» Așa dureri mari aveam!

Mi-a făcut o morfină, m-a operat atunci și am șase operații până acum. Nu am cuvinte să vă spun cum s-au purtat Mircea Beuran, domnul profesor Irinel Popescu și oncologii. Cu doamna profesor Rodica Anghel am fost colegă de grupă în preclinic.

Oameni extraordinari! Am văzut că nu se mai moare, așa, de cancer. Aș vrea să nu mai spună niciodată, nimeni, că e boală necruțătoare. E o boală gravă, severă, tratabilă și suntem aici șase medici care avem acest diagnostic și toți suntem la lucru”, a declarat ea pentru viva.ro.