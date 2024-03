Monica Pop traversează de ani buni momente extrem de dificile, confruntându-se cu cancer la colon. A trecut prin cinci intervenții chirurgicale, cea mai recentă având loc în vara anului 2022. Cu toate acestea, ea nu și-a pierdut niciodată speranța că va învinge boala. De mai mult de un deceniu luptă cu această afecțiune medicală. Determinarea ei de a nu ceda niciodată. A continua să spere. A devenit o sursă de inspirație pentru alți pacienți cu cancer, încurajându-i să nu se descurajeze, ci să continue să lupte.

„Am vorbit public, adesea, despre boala mea. Am militat mereu pentru pacienții cu cancer, pentru a nu fi descurajați de afirmațiile iresponsabile mereu auzite (”boală letală, boală necruțătoare, boală neiertătoare”). În loc de a fi informați corect că e o boală severă, dar tratabilă. Și nu de puține ori.. vindecabilă!

Eu supraviețuiesc de ani în urmă unui cancer de colon, cu patru operații până acum (și mai urmează), tratamente chimioterapice variate. În afară de perioadele de spitalizare pentru operații, am mers mereu la lucru din ziua următoare a externării. Cum am putut! Iar la ultima operație, (meta hepatice) la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducând eu! M-am tratat numai în România, exclusiv.

Atât operator, cât și ca medicație oncologică. Inclusiv acum! Foarte important: bolnavii să facă tratament, dar să nu întrerupă activitatea. Să evite orice elemente negative, să nu vorbească obsesiv despre boală, etc. De folos, sigur, tuturor pacienţilor oncologici, de la o colegă de suferinţă, medic, supraviețuitoare”, a detaliat medicul oftalmolog pe Facebook.