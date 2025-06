Daniela Popescu, Director | Tenant Services & Workplace Advisory Colliers România a primit în cadrul Ediției 2025 a Galei Capital Femei de succes premiul pentru două decenii de excelență în consultanță.

„Acest premiu înseamnă enorm pentru mine. Atât din punct de vedere profesional, cât și al faptului că este un moment de oprire și de privire în urmă la cei 20 de ani pe care i-am petrecut în industria de real estate, în rolul de consultant în spații de birouri”, a declarat Daniela Popescu, pe scena Galei Capital.

În acest context, expertul Colliers a rememorat un episod pe care îl consideră relevant pentru experiența sa, dar nu numai. „Era la începutul anului 2010, într-o perioadă dificilă pentru piața imobiliară din România. Citeam presa de specialitate și mi-a atras atenția o știre – o companie internațională cumpărase un teren de 54 de hectare în România. Nu am stat prea mult pe gânduri și am hotărât să scriu un mail direct președintelui acelei companii. Mare mi-a fost surprinderea când am văzut că am primit răspuns. Mai târziu, am avut șansa să aflu și motivul – faptul că am îndrăznit și că am scris acel mail. Ulterior, asta a dus la semnarea unui contract, foarte important pentru mine și pentru companie la momentul respectiv. Ceea ce cred că este foarte important aici este faptul că, uneori, astfel de acțiuni simple, făcute cu curaj și cu intenție clară, pot schimba total lucrurile”, a specificat Daniela.

O carieră construită pas cu pas

Daniela Popescu este parte din echipa Colliers România de două decenii. O carieră solidă, construită cu răbdare și consecvență. „Am pornit pas cu pas, de la înțelegerea profundă a pieței din rolul de specialist în research în primii ani la Colliers, până la explorarea perspectivelor dezvoltatorilor și proprietarilor, ca parte a echipei de studii de piață și apoi în activitatea tranzacțională, într-un moment-cheie al carierei mele, cel în care am preluat rolul de Head of Research”, a declarat Daniela.

Toată această perioadă de formare a ajutat-o să-și clădească o viziune amplă și cuprinzătoare. „Punctul de inflexiune a fost momentul în care am simțit că am acumulat suficientă experiență să pot contribui cu adevărat. Am știut atunci că vreau să folosesc aceste cunoștințe în beneficiul chiriașilor”, a explicat ea.

Perseverență și viziune

A urmat apoi o altă etapă de dezvoltare, în consultanța pentru centre comerciale. Iar apoi cea de specializare, în consultanța pentru spații de birouri. „În toți acești ani, am înțeles că munca mea nu se rezumă doar la tranzacții sau la metri pătrați gestionați. Pentru mine, e despre oameni, despre a-i asculta cu atenție, a le înțelege nevoile reale. Și a-i sprijini în a găsi spațiul potrivit pentru echipele lor. Astăzi, pot spune cu bucurie și convingere: pun energie în a ajuta companiile și echipele lor să găsească spațiul care le face bine”, precizează Daniela Popescu.

Perseverența și în viziunea pe termen lung sunt două repere care i-au ghidat parcursul profesional. Și care își dovedesc relevanța în fiecare etapă a unui proiect reușit. „Am învățat că rezultatele solide se construiesc în timp. Cu pași calculați și prin efort constant, nu prin soluții rapide”, subliniază ea.

Succesul este o construcție colectivă

Lucrul în echipă reprezintă un alt pilon esențial în felul în care alege să lucreze. Pentru că, pentru ea, fiecare proiect de succes este, în esență, o construcție colectivă. „Aș spune că rolul meu în echipă este mai degrabă cel de lider informal. Sunt o persoană orientată spre colaborare, căreia îi place să construiască împreună cu ceilalți. Îmi place să contribui activ și să ofer sprijin ori de câte ori este nevoie”, specifică Daniela.

Succesul, din perspectiva sa, înseamnă să aibă oportunitatea de a face, zi de zi, cu plăcere, ceea ce face. „În egală măsură, cred că este esențial să reflectezi și să evaluezi cât de aproape ești de locul în care îți dorești să fii”, conchide directorul.

