România ia în calcul posibilitatea ca Rusia să fi contaminat intenționat o cantitate mare de petrol venit din Azerbaidjan, care urma să ajungă la rafinăria Petrobazi a OMV Petrom, potrivit unor surse citate de G4Media.ro.

Petrolul a fost transportat printr-o conductă care trece prin Azerbaidjan, Georgia și Turcia, apoi a fost adus în România cu un vas petrolier. În petrol s-a găsit o cantitate mare de clorină, suficientă cât să strice grav echipamentele rafinăriei – clorina corodează instalațiile.

Compania BTC Pipeline Company, care se ocupă de conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, a raportat contaminarea, care s-a produs în mai multe rezervoare de depozitare din cauza unei substanțe corozive.

Specialiștii cred că o astfel de contaminare putea fi făcută relativ ușor, printr-un sabotaj pe traseul lung de peste 1.700 km al conductei. Ar fi fost nevoie doar de câteva cisterne cu clorină introduse în conductă.

Din această cauză, petrolul azer care trebuia să ajungă în Portul Constanța nu a mai fost primit, iar rafinăria Petrobrazi s-a confruntat temporar cu lipsă de materie primă.

După acest incident, pe 4 august, Ministerul Energiei a declarat situație de urgență în alimentarea cu petrol. A fost permisă scoaterea din rezervele de stat a zeci de mii de tone de petrol și motorină ca să nu apară lipsuri.

Tipul de petrol afectat, numit „light sweet”, este foarte căutat în Europa pentru că este ușor de prelucrat și conține puțin sulf. De aceea, se folosește în multe rafinării, mai ales în zona Mării Mediterane. Din păcate, contaminarea s-a răspândit deja prin conducte, rezervoare și instalații de procesare.

Clorurile organice, care au dus la contaminare, sunt substanțe folosite în industria petrolieră pentru a curăța sondele și a face petrolul să curgă mai bine. Totuși, ele trebuie îndepărtate complet înainte ca petrolul să fie trimis prin conducte.

Până când ajunge un nou transport de petrol din import, cea mai rapidă soluție a fost folosirea stocurilor de urgență ale OMV Petrom. Ministerul Energiei a dat voie companiei să scoată 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină din rezervele speciale pe care este obligată prin lege să le păstreze. În total, OMV Petrom trebuie să aibă în acest an aproape 676.000 de tone în stoc.

Astfel de rezerve pot fi folosite doar dacă este declarată o situație de urgență – nivel de criză – și dacă se anunță Comisia Europeană. Ministerul a făcut acest lucru și a declanșat oficial starea de urgență.