Daniela Cîmpean a fost inclusă în „Top Capital 100 Femei de Succes” din 2025, iar în cadrul unui interviu a venit cu mai multe detalii despre Aeroportul Internațional Sibiu și despre investițiile în acest proiect. Președintele CJ Sibiu spune că Aeroportul Internațional este, fără îndoială, una dintre principalele porți de intrare în județ și un catalizator esențial al dezvoltării economice și turistice:

„Nu vorbim doar despre un aeroport, ci despre o veritabilă infrastructură de oportunitate. Fiecare cursă aeriană înseamnă mai mult decât pasageri — înseamnă locuri de muncă, investitori care aleg județul Sibiu, turiști care descoperă frumusețea locurilor noastre, dar și un semnal clar că suntem conectați la Europa și la lumea întreagă”, a declarat Daniela Cîmpean.

În ultimii ani, Consiliul Județean a investit consistent în extinderea și modernizarea terminalului, dar și în dotarea cu echipamente de ultima generație (66 milioane euro). Și pe mai departe, echipa își dorește să transforme această infrastructură într-un pol regional de mobilitate, dar și într-un vector de creștere sustenabilă. „Nu întâmplător, ne uităm și spre viitor: implementăm proiecte verzi, precum parcul fotovoltaic și infrastructura pentru vehicule electrice, pentru ca dezvoltarea să vină la pachet cu responsabilitate față de mediu”, a mai spus președintele CJ Sibiu. Pe scurt, Aeroportul Internațional Sibiu este o investiție strategică în viitorul județului — un pilon de stabilitate economică, modernizare și deschidere către lume.

Daniela Cîmpean și cel mai important succes

CAPITAL: Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

DANIELA CÎMPEAN: Fără îndoială, încrederea constantă a sibienilor. E o responsabilitate uriașă și, în același timp, cea mai valoroasă recunoaștere a muncii mele. Mă bucur că am reușit, împreună cu echipa de la consiliu, să transform această încredere în proiecte concrete, care schimbă vieți și modernizează județul.

Iar, în ultimul an, am obținut finanțări esențiale pentru modernizarea sistemului de sănătate sibian: pentru ultimele clădiri medicale nerenovate din cele trei spitale din subordinea Consiliului Județean și pentru digitalizarea serviciilor medicale. De la dosarul medical electronic „Portal Medical” – unic în România – până la soluții de telemedicină, sisteme moderne de gestionare a echipamentelor și medicamentelor, brățări de identificare pentru pacienți și aplicații mobile pentru personalul medical – toate acestea înseamnă un pas uriaș spre un sistem de sănătate mai eficient și mai uman.

C: Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

DC: Ne concentrăm pe continuarea investițiilor esențiale în infrastructura de transport, dar și în sănătate, educație, servicii sociale, culturale și sportive – domenii cheie pentru calitatea vieții în județul Sibiu. În paralel, dezvoltăm proiecte de tip slow tourism, care valorifică sustenabil patrimoniul natural și cultural local, continuând ceea ce am început prin programul Anii Drumeției. Un proiect de suflet este parteneriatul cu ROMACT, în sprijinul persoanelor vulnerabile – un pas important către o administrație mai umană și eficientă.

Digitalizarea rămâne o prioritate transversală: ne propunem extinderea ei în toate instituțiile din subordine și integrarea treptată a inteligenței artificiale în activitatea Consiliului Județean, pentru decizii mai rapide, mai inteligente și mai aproape de oameni.

Momente marcante

C: Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

DC: Da, am avut mai multe puncte de inflexiune, dar două dintre ele mi-au marcat profund parcursul. Primul a fost momentul în care am lăsat în urmă cariera juridică pentru a intra în administrația publică. Nu a fost o alegere ușoară, dar a fost una motivată de dorința de a construi, de a face diferența în comunitatea din care fac parte. Al doilea a fost perioada pandemiei – un test de reziliență și leadership. Cu resurse limitate și decizii grele de luat în fiecare zi, am învățat cât de importantă este forța unei echipe și cât de mult contează solidaritatea.

C: Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

DC: Cred că rețeta noastră stă într-un amestec echilibrat de ascultare activă, viziune clară și spirit de colaborare. Am învățat să lucrăm eficient cu fonduri europene, să fim atenți la nevoile reale ale comunității și să ne adaptăm din mers. Dar, mai presus de toate, ne-am păstrat curajul de a visa la proiecte mari — chiar și atunci când par greu de realizat. Pentru noi, succesul nu înseamnă doar gestionarea eficientă, ci și capacitatea de a transforma provocările în oportunități de dezvoltare durabilă.

Ce urmează pentru CJ Sibiu?

C: Unde vedeți organizația pe care o conduceți peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

DC: Consiliul Județean Sibiu va fi o instituție modernă, complet digitalizată, orientată către cetățean, iar județul – un model de dezvoltare durabilă, cu infrastructură medicală și educațională de top. Pe mine mă văd implicată, în continuare, în proiecte care schimbă în bine comunitățile – cu aceeași pasiune, poate dintr-o altă poziție, dar cu aceleași valori.

C: Pe ce puneți accent în conducerea echipei: emoție și sentimente sau pragmatism?

DC: Pe echilibru. Deciziile bune se iau cu luciditate, dar implementarea lor presupune empatie, comunicare, respect. Cred într-o echipă condusă cu fermitate blândă.

Viața din spatele politicianului

C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

DC: Zilele mele încep devreme și sunt intense, așa cum e firesc într-o funcție publică cu multe responsabilități. Între ședințe, întâlniri de lucru, vizite în teren, analiza documentelor și deciziile care trebuie luate rapid și bine fundamentat, timpul pare mereu prea scurt. Adesea, agenda include deplasări la București sau Bruxelles.

Chiar și așa, îmi fac timp pentru ceea ce contează cu adevărat: familia, lectura, uneori o plimbare în natură sau un antrenament matinal la sală. Sunt momente care mă ajută să-mi limpezesc gândurile și să-mi păstrez echilibrul. E un ritm de viață alert, dar nu l-aș schimba — pentru că îmi dă energie și sens.

C: Aveți hobbyuri care pot fi evidențiate?

DC: Îmi place tot ce ține de descoperire și reconectare. Mă regăsesc în paginile literaturii contemporane, în călătoriile către locuri noi și în liniștea muntelui. Mișcarea în aer liber, mai ales drumețiile, sunt pentru mine o formă de eliberare și reîncărcare. Când timpul îmi dă voie, gătesc — nu ca un chef, ci ca o mamă care pune suflet în fiecare masă. Și, mai presus de toate, îmi place să fiu cu familia. Este ancora mea, sursa mea de echilibru și inspirație.

O femeie de succes

C: Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

DC: Succesul este rezultatul unui drum construit cu muncă, valori solide și responsabilitate față de cei din jur. O femeie de succes este cea care reușește să creeze echilibru între viața personală și cea profesională, fără să renunțe la sine și fără să uite de ceilalți.

C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

DC: Un om care crede în puterea faptelor, în munca bine făcută și în onestitatea asumării.

C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

DC: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” (Mahatma Gandhi)