Noul proiect de lege a fost inițiat de ministrul Finanțelor din Germania, Lars Klingbeil, și vizează combaterea fenomenului de muncă ilegală în sectoare considerate vulnerabile.

Printre acestea se numără frizeriile, barbershopurile, saloanele de coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică, potrivit Ziarul Românesc.

Autoritățile au identificat aceste domenii ca fiind „zone fierbinți” pentru angajări fără acte și spălare de bani, suspectând totodată implicarea unor rețele de crimă organizată.

Situațiile cele mai grave au fost semnalate în orașele mari, unde verificările au scos la iveală cazuri de exploatare, în special în rândul lucrătorilor est-europeni.

Una dintre cele mai importante prevederi ale noii legi este obligația tuturor angajaților din saloanele de înfrumusețare să aibă asupra lor un act de identitate în timpul programului de lucru.

Această regulă este deja aplicată în construcții și gastronomie și va fi extinsă acum și la frizerii. În cazul unor controale ale autorităților, lipsa actului de identitate poate atrage amenzi severe și, în cazuri grave, închiderea afacerii.

Guvernul german argumentează că această măsură este menită să împiedice angajarea la negru, să protejeze lucrătorii vulnerabili și să limiteze pierderile la bugetul public.

Oficialii susțin că multe dintre afacerile de tip frizerie sau salon funcționează ca paravan pentru activități ilegale. Prin urmare, legea nu vizează doar combaterea evaziunii fiscale, ci și prevenirea spălării de bani și a exploatării lucrătorilor.

Ministrul Finanțelor, potrivit relatărilor presei, a declarat că guvernul adoptă „o linie mai dură împotriva celor care se îmbogățesc pe spatele statului și al lucrătorilor exploatați ilegal”.

Potrivit estimărilor, statul german pierde anual aproximativ 2 miliarde de euro din contribuții sociale și impozite neplătite în aceste sectoare.

Mii de români stabiliți în Germania activează în aceste domenii. În contextul noilor măsuri, controalele se vor intensifica, iar afacerile conduse de sau care angajează cetățeni români vor intra sub lupa autorităților.

Deși proiectul trebuie încă aprobat de Parlament, mesajul este clar: autoritățile nu vor mai tolera zonele gri din economie.

În cazul în care sunt identificate nereguli — muncă fără contract, lipsă de acte sau nerespectarea noilor reguli — riscurile includ amenzi mari, confiscări de bunuri și chiar închiderea unității.