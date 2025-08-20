Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Timiș a aplicat amenzi în valoare de peste 500.000 de lei în urma unei campanii de verificare a muncii la negru în sectorul construcțiilor. Controalele au avut loc în perioada 12–18 august 2025 și au vizat angajatorii din domeniile „Construcții clădiri” (CAEN 41), „Lucrări de geniu civil” (CAEN 42) și „Lucrări speciale de construcții” (CAEN 43).

În cadrul acestor verificări, inspectorii au identificat multiple nereguli, inclusiv muncă nedeclarată, lipsa documentelor legale și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

În total, au fost verificate 26 de unități economice, iar inspectorii au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 496.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse 63 de măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor constatate. Printre neregulile identificate se numără lipsa planurilor de securitate și sănătate pe șantier, absența evidenței zonelor cu risc ridicat, utilizarea deficitară a echipamentului individual de protecție și subdeclararea raporturilor de muncă. Aceste constatări subliniază vulnerabilitățile persistente ale sectorului construcțiilor și necesitatea unei supravegheri continue.

Wolf Alexander George, inspector-șef al ITM Sibiu, a declarat: „Respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă nu este doar o cerință legală, ci un act de responsabilitate față de oameni și față de societate. ITM Sibiu dorește să sprijine angajatorii, să protejeze angajații, dar va interveni cu fermitate acolo unde drepturile lucrătorilor sunt încălcate.”

Acțiunile ITM Timiș evidențiază angajamentul autorităților de a combate munca nedeclarată și de a asigura condiții de muncă sigure și legale în sectorul construcțiilor. Inspectoratul va continua să monitorizeze și să aplice măsuri ferme împotriva oricărei forme de abuz sau practici ilegale în domeniu.

Pe lângă sancțiunile aplicate, ITM Timiș a organizat și sesiuni de informare pentru angajatori, menite să clarifice obligațiile legale privind contractele de muncă, evidența timpului de lucru și măsurile de securitate pe șantier. Aceste sesiuni au avut rolul de a preveni încălcările legislației muncii și de a sprijini companiile să își desfășoare activitatea conform normelor legale.

Totodată, autoritățile locale au subliniat importanța colaborării cu sindicatele și cu organizațiile profesionale din construcții pentru a monitoriza respectarea drepturilor angajaților. Wolf Alexander George a precizat că implicarea comunității și a actorilor din domeniu este esențială pentru crearea unui mediu de muncă sigur și transparent, reducând astfel riscul exploatării și muncii la negru.