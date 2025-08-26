Curtea de Apel Oradea a anulat un proces-verbal întocmit de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), prin care se sancționa prezența administratorului la locul de desfășurare a activității firmei. Instanța a decis că simpla implicare a administratorului nu presupune obligativitatea încheierii unui contract de muncă.

Expertul contabil Mariana Gavrău subliniază, însă, că situația trebuie analizată în funcție de tipul de activitate. Dacă administratorul nu se limitează doar la coordonarea și reprezentarea firmei, ci se implică efectiv în activitățile operaționale, atunci pot apărea cerințe suplimentare.

De exemplu, în cazul companiilor care activează în sectorul alimentar, administratorul poate avea nevoie de un curs de igienă, chiar dacă nu are un contract de muncă.

„Da, aveți această posibilitate. Chiar Curtea de Apel Oradea a anulat un proces verbal întocmit de ITM prin care se sancționa prezența administratorului unei societăți la locul unde se desfășura activitatea firmei, considerând că acesta ar fi trebuit încadrat ca salariat. Acum, evident, trebuie analizată și munca prestată. Se poate întâmpla să aveți nevoie de un curs de igienă, de exemplu, dacă dumneavoastră activați în sectorul alimentar”, a explicat Mariana Gavrău într-o postare realizată pe Facebook.

Astfel, statutul de administrator oferă libertatea de a conduce și gestiona activitatea firmei fără a fi necesar un contract de muncă, dar, în același timp, presupune respectarea obligațiilor specifice domeniului în care operează societatea.

Postarea poate fi vizualizată aici.

De asemenea, Mariana Gavrău a amintit de faptul că administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.

Potrivit explicațiilor oferite de ea, administratorii unei societăți au posibilitatea de a efectua vânzări fără a deține un contract de muncă.

„Aveți această posibilitate, de a efectua vânzări fără a deține un contract de muncă, în calitate de administratori ai societății”, a subliniat expertul contabil.

Videoclipul publicat de aceasta pe Facebook poate fi vizualizat aici.