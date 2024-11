Medicul oftalmolog Monica Pop a explicat cum putem proteja vederea. Aceasta a spus că ecranul calculatorului nu are un impact negativ asupra vederii.

Potrivit acesteia, o persoană normală clipește de 15 ori pe minut. Însă, atunci când stă concentrat pentru perioade îndelungate la calculator sau la telefonul mobil, numărul de clipiri scade, ceea ce poate duce la uscarea ochilor.

Monica Pop a recomandat ca atunci când cineva care lucrează la calculator simte o disconfort la ochi, poate folosi ser fiziologic. Este suficient să aibă o sticluță la îndemână și, dacă simte o senzație neplăcută, să își picure ser în ochi, a mai precizat ea.

Medicul oftalmolog a mai spus nu este nevoie de ecrane speciale sau ochelari de protecție. În plus, a subliniat că aceste recomandări nu sunt de natură comercială și că, respectând aceste reguli simple, nu există riscuri.

Recent, Monica Pop a discutat despre starea sa de sănătate, la 10 ani după ce a fost diagnosticată cu cancer la colon. Cu această ocazie, ea a oferit și un sfat important.

Aceasta a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul la colon, boală care a necesitat intervenții chirurgicale repetate. Ea a explicat că, în urma testelor efectuate, a reieșit că boala nu are o cauză genetică în cazul ei, dar a subliniat că toți oamenii au celule care pot deveni active și pot declanșa cancerul în orice moment.

Medicul oftalmolog a recomandat ca fiecare persoană să efectueze investigații preventive la timp, evitând astfel să ajungă în faze critice ale bolii.

„Nu e genetic cancerul la mine, că am făcut teste. Dar fiecare om are aceste celule. Alea, când găsesc terenul, se unesc și fac o tumoare. Nu sunt un exemplu pozitiv, pentru că nu m-am dus când trebuia. Aveam tulburări digestive și am crezut tot timpul că am un colon iritabil.

Pentru că e mult stres. Aveam o prietenă care mi-a tot spus să merg să-mi fac o ecografie. Până într-o zi, când am făcut o peritonită și am avut niște dureri așa mari… M-am dus la urgență și, când s-a apropiat Mircea Beuran, i-am spus: «Dacă pui mâna pe mine, te omor!» Așa dureri mari aveam!

Mi-a făcut o morfină, m-a operat atunci și am șase operații până acum. Nu am cuvinte să vă spun cum s-au purtat Mircea Beuran, domnul profesor Irinel Popescu și oncologii. Cu doamna profesor Rodica Anghel am fost colegă de grupă în preclinic.

Oameni extraordinari! Am văzut că nu se mai moare, așa, de cancer. Aș vrea să nu mai spună niciodată, nimeni, că e boală necruțătoare. E o boală gravă, severă, tratabilă și suntem aici șase medici care avem acest diagnostic și toți suntem la lucru”, a declarat ea pentru viva.ro.