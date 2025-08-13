Hidroelectrica, liderul pieței de energie din România, a înregistrat în primele șase luni din 2025 un profit net de 1,59 miliarde lei, cu 41% mai mic decât în aceeași perioadă din 2024. Rezultatul reflectă o reducere cu 27% a producției proprii de energie, lovită puternic de seceta hidrologică severă care a afectat debitele râurilor și ale Dunării.

Cifra de afaceri a coborât cu 16%, până la 4,31 miliarde lei, iar marja netă s-a comprimat la 37%, de la 52% anul trecut. Primul trimestru a fost cel mai dificil, cu un debit mediu al Dunării cu 40% sub nivelul din S1 2024, ceea ce a redus dramatic producția hidro. În trimestrul al doilea, compania a reușit o ușoară revenire printr-o creștere masivă a achizițiilor de energie din piață — plus 62% față de anul anterior.

Această abordare marchează o schimbare de paradigmă: Hidroelectrica trece de la un model centrat aproape exclusiv pe producția proprie, la unul de integrator și furnizor, combinând energia regenerabilă generată intern cu volume tot mai mari cumpărate din piață.

EBITDA s-a redus cu 37%, la 2,2 miliarde lei, iar marja EBITDA a scăzut de la 67% la 51%. Rezultatul pe acțiune a fost de 3,53 lei, în linie cu declinul de 41% al profitului net. Chiar și așa, compania a depășit ușor prognozele interne, cu un profit înainte de impozitare cu 1% peste buget.

În pofida provocărilor climatice și a schimbării modelului operațional, Hidroelectrica își păstrează poziția de cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu integral regenerabil și un rol esențial în stabilitatea Sistemului Energetic Național.

Hidroelectrica avertizează publicul cu privire la o nouă campanie de înșelătorie online, în care numele și imaginea companiei sunt folosite fraudulos pentru a promova investiții fictive în acțiuni. Atacul implică videoclipuri și imagini realizate cu tehnologia „deepfake”, în care directorul general al societății apare falsificat, îndemnând la participarea într-un program de tranzacționare care promite câștiguri rapide.

Materialele video – confirmate drept false de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) – circulă pe rețelele sociale și promovează investiții cu profit „garantat” de până la 10.500 de lei pe lună. În realitate, schema urmărește colectarea datelor bancare ale victimelor și golirea conturilor acestora.

Unul dintre clipurile distribuite abuziv falsifică imaginea și vocea jurnalistului Dragoș Pătraru, prezentându-l ca susținător al unei investiții „fără risc” în acțiuni Hidroelectrica. Înregistrarea este distribuită pe o pagină de Facebook falsă, intitulată Piețe și Profit, care redirecționează utilizatorii către platforme frauduloase.

Conducerea Hidroelectrica subliniază că orice informație legată de oportunități financiare este transmisă exclusiv prin canale oficiale – comunicate publice, Bursa de Valori București și platforme reglementate. Compania nu intermediază investiții directe prin intermediul rețelelor sociale și nu garantează câștiguri financiare.