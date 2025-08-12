Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei creșteri alarmante a tentativelor de fraudă prin telefon, cunoscute sub numele de vishing. Potrivit specialiștilor, metodele folosite de infractorii cibernetici devin tot mai convingătoare, iar victimele sunt adesea convinse să ofere informații sensibile sau să facă transferuri financiare către conturi controlate de escroci.

„Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi, pentru a-ţi câştiga încrederea. Scopul lor este să te manipuleze prin activarea unui sentiment de urgenţă şi frică, pentru a te convinge să le oferi date sensibile sau să transferi bani în conturi controlate de ei. Cum te protejezi? Când ceva nu se leagă, ia atitudine! Nu oferi niciodată date confidenţiale prin telefon”, se arată în mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook a DNSC.

Specialiștii atrag atenția că aceste apeluri sunt concepute să creeze presiune psihologică, folosind tonuri autoritare, mesaje alarmante sau pretexte oficiale pentru a forța o reacție rapidă.

Potrivit DNSC, băncile, instituțiile publice și autoritățile nu vor solicita niciodată date de autentificare sau informații sensibile precum codul CVV al cardului printr-un apel telefonic.

„Nu transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare. Băncile nu îţi vor cere niciodată să muţi banii într-un „cont securizat”. Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat şi contactează banca sau instituţia în numele căruia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor. Ce poţi face dacă întâmpini o astfel de tentativă de fraudă? Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911”, recomandă DNSC.

DNSC sugerează următorii pași pentru protejarea datelor personale: