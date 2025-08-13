Economistul Adrian Negrescu consideră că eliminarea impozitului pe cifra de afaceri reprezintă un demers sănătos, de care economia românească avea nevoie de mult timp. În opinia sa, această modificare poate contribui la stimularea activității companiilor și la creșterea competitivității, eliminând o povară fiscală ce afecta în special firmele cu marje reduse de profit.

Negrescu a comentat și propunerea privind taxarea tranzacțiilor intragrup, măsură inspirată din modelul american. El apreciază că ideea este, în principiu, una optimă, cu potențialul de a aduce venituri suplimentare la buget, estimate la câteva miliarde de lei.

Totuși, economistul subliniază că succesul implementării depinde în mare măsură de detaliile tehnice ale măsurii și de modul concret în care aceasta va fi aplicată în practică.

„Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri reprezinta un demers sănătos de care era nevoie de multa vreme. Propunerea privind taxarea tranzactiilor intragrup, pe model american, pare o soluție optimă însă trebuie văzute detaliile tehnice, modul în care va fi aplicată”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Un aspect important menționat de acesta este necesitatea ca noua formă de taxare să fie compatibilă cu legislația în vigoare privind prețurile de transfer. În plus, trebuie respectate convențiile internaționale referitoare la evitarea dublei impuneri, pentru a nu crea probleme juridice sau conflicte cu partenerii comerciali ai României.

Negrescu atrage atenția că, fără o analiză atentă și o implementare corectă, există riscul ca măsura să genereze dificultăți suplimentare pentru companii, în loc să aducă beneficiile așteptate.

„Ideea nu este rea, poate aduce la buget câteva miliarde de lei însă trebuie să ne asigurăm cu nu încalcă legislația privind prețurile de transfer și convențiile privind dubla impunere”, a conchis acesta.

Astfel, punctul său de vedere evidențiază atât potențialul pozitiv al schimbărilor propuse, cât și necesitatea unei abordări prudente pentru a asigura un echilibru între creșterea veniturilor bugetare și menținerea unui mediu fiscal favorabil dezvoltării economice.

Postarea economistului poate fi vizualizată aici.

Într-o postare realizată anterior, Adrian Negrescu a explicat că măsurile de plafonare, indiferent de domeniul în care sunt aplicate, au un impact extrem de nociv. Potrivit explicațiilor oferite de economist, piața de energie este un exemplu relevant.

După eliminarea mecanismului de protecție, prețurile din acest sector au înregistrat creșteri semnificative, ceea ce, în opinia sa, demonstrează că intervenția directă a autorităților a distorsionat funcționarea normală a pieței.

Negrescu subliniază că, în loc să permită concurența liberă între operatori prin oferte competitive, autoritățile au intervenit prin măsuri rigide, generând scumpiri artificiale la producători.