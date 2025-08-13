Președintele României, Nicușor Dan, ia parte miercuri după-amiază la videoconferința „Coaliției de Voință” – un format internațional menit să sprijine Ucraina în războiul declanșat de invazia rusă. Întâlnirea are loc într-un moment cu miză geopolitică ridicată, la doar două zile înainte de întrevederea programată între Donald Trump și Vladimir Putin, considerată de numeroși analiști drept un posibil punct de inflexiune în conflict.

Înaintea sesiunii online de la ora 17:30, prezidată de cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, liderii europeni și oficiali NATO au avut deja, de la ora 15:00 (ora României), o primă rundă de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Berlin alături de cancelarul german. La ora 16:00 li s-au alăturat președintele Statelor Unite, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, aflat temporar în Marea Britanie.

Trump a precedat aceste consultări cu un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care i-a descris pe liderii europeni drept „oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”. Potrivit relatării ulterioare a lui Emmanuel Macron, președintele american a transmis partenerilor europeni că obiectivul întâlnirii sale de vineri cu Putin, ce va avea loc în Alaska, este obținerea unui armistițiu permanent. Mai mult, Trump ar fi subliniat că „problemele teritoriale vor fi decise de Ucraina”, un mesaj cu greutate politică atât pe plan diplomatic, cât și pentru opinia publică ucraineană.

Macron a precizat că, în cadrul acestor schimburi de opinii, nu s-a discutat serios despre eventuale cedări teritoriale. În schimb, chestiunea sancțiunilor a rămas deschisă, liderul francez afirmând că „nimic nu este exclus” în privința unui nou pachet contra Rusiei.

De partea sa, Zelenski a reiterat solicitarea pentru intensificarea presiunii economice asupra Moscovei: „Le-am spus președintelui SUA și colegilor noștri europeni că Putin blufează”, a declarat acesta, evidențiind importanța de a nu ceda în fața tacticilor de intimidare.

Contextul acestor demersuri este marcat de așteptarea momentului de vineri, 15 iulie, când Trump și Putin se vor întâlni față în față. Chiar dacă șansele unei soluții rapide sunt, în cel mai bun caz, teoretice, potențiala apropiere diplomatică ar putea redefini parametrii negocierilor de pace.

Nicușor Dan a anunțat marți că a avut o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a acceptat invitația de a vizita Kievul în toamna acestui an. Șeful statului român a subliniat în acea discuție că „avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze” — o poziție care reflectă nu doar dimensiunea strategică a conflictului, ci și implicațiile sale umane și morale pentru întreaga regiune.