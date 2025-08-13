Premierul Ilie Bolojan a explicat că această situație critică este rezultatul unei combinații de factori externi și interni. Din punct de vedere extern, încetinirea generală a economiei europene, cu o stagnare evidentă în Germania, afectează direct economia românească de mai mulți ani.

Pe plan intern, măsurile necesare pentru corectarea deficitului bugetar au dus la o scădere semnificativă a consumului, ceea ce afectează o economie deja dependentă de componenta de consum.

Bolojan a subliniat că aceste măsuri, deși dureroase, sunt indispensabile pentru a evita colapsul economic. Situația bugetară este tensionată, în condițiile în care România a cheltuit mai mult decât și-a permis, iar investițiile contractate depășesc capacitatea reală de finanțare.

„Sunt doi factori care au concurat la scăderea economică. Un factor extern, unul intern. Cel extern e încetinriea economică în general. În Germania e o formă de stagnare. Tot ce e în țările europene ne influențează și pe noi. Acest factor vine de mai mulți ani. Cel intern: aceste măsuri necesar a fi luate pentru a corecta deficitul sunt generatoare de încetinire economică. A scăzut consumul. Componenta de consum e atrofiată. Am avut o dezvoltare bazată pe consum. Aceste măsuri sunt necesare, altfel intrăm în colaps”, a spus premierul la Digi24.

O mare parte din buget este direcționată către cofinanțarea proiectelor, în special cele asociate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde există fonduri disponibile, dar utilizarea lor este îngreunată de constrângeri financiare.

„Am încredere însă în potențialul economic al României. Înseamnă că avem aceste constrângeri bugetare, că am cheltuit mai mult decât ne-am permis. La PNRR avem la dispoziție bani. Tot din punct de vedere al investițiilor suntem într-o situație dificilă. Am contractat lucrări la valori pe care nu le putem susține”, a mai spus Bolojan.

Premierul a avertizat că, în lipsa adoptării pachetului fiscal, nu vor mai exista resurse pentru finanțarea autorităților locale, care vor trebui să își crească eficiența. Deși România a evitat în iulie o retrogradare a ratingului de țară, Bolojan a atras atenția că acest progres poate fi anulat dacă reformele nu sunt duse până la capăt.

„Cea mai mare parte a bugetului se duce pe cofinanțarea acestor proiecte”, a subliniat șeful executivului.

El a precizat că măsurile propuse ar putea rămâne în vigoare până în toamna anului viitor și a subliniat importanța stabilității politice în această perioadă. Reducerea cheltuielilor nu poate fi realizată brusc, ci necesită timp și coordonare.

„Dacă acest pachet nu e adoptat, practic nu conștientizăm situația dificilă în care ne aflăm. Nu o să mai avem bani să finanțăm autoritățile locale. Să fie ele mai eficiente. Noi am scăpat de indicatorul de rating, în iulie, dar dacă nu adoptăm acest pachet o să intrăm într-o fundătură. Degeaba ai făcut un singur pas, dacă nu ai făcut toți pașii pentru a trece această punte a dificultăților. Riscul de a intra în incapacitate de plată e mare, în această toamnă, fără aceste măsuri. Cât timp sunt premier încerc să evit situații de genul acesta. Aceste măsuri pot dura până în toamna anului viitor. De asemenea, avem nevoie de stabilitate politică. Reducerea unor cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Emisiunea la care a participat premierul poate fi urmărită aici.