În acest context, Executivul a pregătit un pachet complex de reforme care vizează reducerea cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării taxelor și combaterea muncii la negru. Schimbările vor afecta direct viața economică a românilor și vor defini stabilitatea financiară a României pentru următorii ani.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că majorarea TVA va genera inevitabil creșteri de prețuri, ceea ce va alimenta ușor inflația în a doua jumătate a anului. El a subliniat că, față de estimările inițiale de creștere economică de 2,5%, economia României se confruntă cu un ritm mult mai redus. În aceste condiții, următoarele luni nu vor aduce o perioadă favorabilă din punct de vedere economic.

„Un efect al creșterii TVA-ului va fi o creștere de prețuri, ceea ce indirect va alimenta ușor inflația. Deci foarte probabil, față de estimările, să spunem, de la începutul anului, că vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflație ușor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu o putem nega, care este o realitate de tip european. Am avut o încetinire a economiei europene și față de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului, de 2,5%. Creșterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului, deci această perioadă care urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul unei apariții televizate la Antena 3.

Șeful Executivului a explicat că măsurile anunțate în cadrul celui de-al doilea pachet legislativ sunt esențiale pentru a preveni riscul intrării României într-o formă de incapacitate de plată.

Corecțiile vizează reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor statului acolo unde este necesar, inclusiv prin ajustări fiscale.

„Trebuie să discutăm asta, să le spunem exact asta oamenilor. Este o perioadă în care aceste corecții sunt absolut necesare, pentru că dacă nu le facem riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare. Iar aceste propuneri, care fac parte din pachetul doi, vin în întâmpinarea acestor realități în așa fel încât, pe de o parte, să reducem cheltuieli, să ne creștem venitul acolo unde este cazul”, a afirmat premierul Bolojan.

Bolojan a anunțat că noul pachet de măsuri include modificări importante în legislația insolvenței și în cea fiscală, pentru a limita evaziunea și pentru a îmbunătăți colectarea taxelor, în special a TVA-ului. De asemenea, vor fi introduse măsuri menite să descurajeze munca la negru, asigurând o mai bună stabilitate a veniturilor bugetare.

„O componentă importantă ține de partea fiscală. Este a treia componentă a acestui pachet. Modificări ale legislației care țin de insolvență, modificări ale legislației fiscale, în așa fel încât să existe o capacitate mai redusă de a fugi de plata taxelor, de a le încasa într-o formă mai bună, taxa pe valoare adăugată și alte taxe, de a descuraja munca la negru. Și acest al treilea pachet de măsuri vine să răspundă acestei necesități”, spune premierul.

Potrivit premierului, efectele acestor măsuri vor începe să se resimtă în termen de un an și jumătate, cel târziu până la finalul anului viitor, prin stabilizarea economiei și crearea condițiilor pentru o creștere susținută în anii următori.