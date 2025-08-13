Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a salutat decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a introduce o taxă care să limiteze tranzacțiile financiare excesive între firmele afiliate, o practică adesea folosită pentru a diminua impozitele plătite în România.

Oficialul a subliniat că această măsură reprezintă un pas concret spre echitate fiscală și transparență în mediul de afaceri.

Potrivit noilor reguli, plățile interne între companii din același grup – cum ar fi taxele de management, redevențele, dobânzile și serviciile de consultanță – vor fi deductibile doar până la 3% din veniturile totale.

Sumele care depășesc acest prag vor fi impozitate cu 16%, împiedicând astfel multinaționalele să transfere profitul în afara țării prin intermediul facturilor interne.

Abrudean a evidențiat că măsura nu afectează investițiile sau activitatea obișnuită a firmelor, ci vizează doar practici fiscale care aduc un avantaj neloial unor companii.

„Una dintre măsurile din programul de guvernare anunţat de premierul Ilie Bolojan prinde contur: introducerea unei taxe pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate, cu accent pe marile companii multinaţionale care transferă profitul în afara ţării. Măsura a fost anunţată astăzi de ministrul liberal de Finanţe, Alexandru Nazare, şi se bazează pe modelul internaţional de „base erosion tax”. Regula este clară: plăţile către firme din acelaşi grup, pentru management fee, redevenţe, dobânzi intra-grup şi servicii de consultanţă sau administrare, sunt deductibile doar până la 3% din veniturile companiei. Ce depăşeşte acest nivel nu se mai scade din baza de impozitare şi se taxează cu 16%”, a scris miercuri Abrudean, pe Facebook.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că noua taxă pe afiliați va înlocui treptat impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri mari, vizând în special zona în care multinaționalele își externalizează profiturile.

Aplicarea clară a regulii de deductibilitate până la un nivel minim de 3% urmată de impozitare de 16% pentru depășiri reflectă adaptarea la standarde internaționale, în linie cu principiul „base erosion and profit shifting”.

Această inițiativă urmărește să creeze un teren mai echitabil pentru companiile românești și să reducă golurile fiscale, consolidând în același timp resursele bugetare interne.