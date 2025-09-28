Aceste fisuri pot varia în dimensiune și adâncime, adesea cauzate de factori precum tasarea, stresul structural sau alți factori.

Experții consultați de acest site explică acum cum puteți repara fisurile din pereți.

Următorii factori contribuie de obicei la apariția fisurilor în pereți:

Daune cauzate de umiditate și apă

Fluctuațiile nivelului de umiditate, cum ar fi infiltrarea excesivă a apei sau uscarea, pot duce la extinderea sau contracția materialelor de construcție. Această schimbare ciclică exercită presiune asupra pereților și provoacă fisuri în timp.

Deformare elastică

Materialele de construcție au o anumită elasticitate, dar atunci când sunt supuse unor solicitări excesive, pot suferi deformații. Această încordare graduală poate contribui la apariția fisurilor, în special în zonele în care materialele nu sunt capabile să suporte deformarea.

Reacții chimice

Anumite procese chimice, cum ar fi coroziunea metalelor sau reacțiile chimice din materialele de construcție, pot slăbi integritatea structurală a pereților. Această slăbire poate duce la fisuri în timp.

Deplasarea fundației

Deplasarea sau așezarea fundației din cauza schimbărilor din condițiile solului, așezării neuniforme a solului sau compactării slabe a solului poate exercita stres asupra pereților. Această mișcare între fundație și structură poate duce la crăparea pereților.

Creșterea vegetației

Rădăcinile plantelor care cresc lângă sau sub pereții casei pot afecta negativ fundația, provocând schimbări structurale și fisuri ulterioare. În plus, umiditatea se poate infiltra în pereți și poate intensifica problema.

Fisurile din pereți prezintă modele distincte, care pot varia în funcție de tipul de structură.

Iată câteva modele comune:

În structurile de zidărie

Fisuri la nivelul tavanului în pereții transversali

Aceste fisuri apar adesea din cauza tasării sau mișcării în structură, în special la joncțiunea pereților și tavanelor.

Fisuri la baza unui perete de parapet

Deplasarea fundației sau susținerea inadecvată poate duce la fisuri la baza pereților parapetului, acolo unde se întâlnesc cu structura clădirii. Aceste fisuri pot rezulta din armarea insuficientă sau instabilitatea structurală.

Fisuri diagonale

Fisurile diagonale, în special în pereții portanți, pot semnala stres sau mișcare structurală semnificativă. Acestea pot fi cauzate de sarcini verticale sau laterale excesive pe pereți.

Crăparea pereților panourilor

Fisurile verticale și orizontale pot apărea din cauza fluctuațiilor de temperatură, tasării diferențiale sau armăturii inadecvate. Fisurile verticale pot rezulta din mișcări structurale, în timp ce fisurile orizontale pot rezulta din stres sau practici de construcție necorespunzătoare.

Fisurarea pereților despărțitori

Fisurile din pereții despărțitori pot indica mișcări structurale, așezări sau considerații de proiectare insuficiente. Acestea pot varia de la crăpături până la cele mai severe, care afectează integritatea peretelui.

Fisuri orizontale

Fisurile orizontale de-a lungul rosturilor de pat, în special în pereții liberi, pot indica stres structural excesiv, utilizarea inadecvată a mortarului sau mișcarea solului.

Repararea fisurilor din pereți necesită o abordare sistematică pentru a asigura o soluție durabilă și solidă din punct de vedere structural. Urmați acești pași pentru a aborda eficient fisurile din perete:

Evaluarea fisurilor peretelui

Începeți prin a inspecta cu atenție fisurile pentru a determina natura și amploarea acestora. Vedeți dacă fisurile sunt superficiale sau indică probleme structurale subiacente. Evaluați lățimea, adâncimea și modelul fisurilor pentru a adapta strategia de reparație.

Pregătirea suprafeței

Curățați zona crăpată îndepărtând resturile, vopseaua sau alți contaminanți. Folosiți o perie de sârmă sau o racletă pentru a avea o suprafață curată și stabilă la care să adere materialele de reparație.

Trasarea fisurilor

Pentru fisuri mai largi, luați în considerare crearea unor caneluri în formă de V de-a lungul crăpăturii folosind o daltă de zidărie.

Aplicați agent de lipire

Aplicați un agent de lipire sau grund pe suprafața pregătită. Acest lucru asigură o aderență adecvată între peretele existent și materialul de reparație.

Alegerea materialului de reparare

Selectați un material de reparare adecvat, cum ar fi un amestec de mortar slab sau puternic, în funcție de tipul și gravitatea fisurii.

Netezire și finisare

După aplicarea materialului de reparare, neteziți suprafața cu un cuțit de chit sau mistrie.

Vopsirea

Odată ce zona reparată s-a întărit complet, vopsiți peretele pentru a se potrivi cu suprafața înconjurătoare.