Cum poți scăpa rapid de mucegaiul din baie. Mucegaiul iubește umezeala și niciun loc din casă nu adună mai mult mucegai decât baia și dușul. Mucegaiul va crește în chitul din plăci, pe gresie, în jurul scurgerii și pe banda de etanșare. Creșterea mucegaiului este greu de prevenit într-un mediu atât de bogat în apă și, dacă nu știți cum să-l curățați baia nu va arăta curată.

Când mucegaiul crește în spatele benzii de etanșare, aceasta trebuie îndepărtată pentru o curățare temeinică. Deși există produse care înmoaie siliconul și îi slăbesc legătura cu suprafața de care este lipit, nimic nu îl dizolvă, așa că trebuie răzuit și desprins.

Sporii de mucegai sunt peste tot, dar cresc doar în colonii de mucegai în locuri unde găsesc umiditate, nutrienți și căldură. Există multă umiditate și căldură într-o cabină de duș, iar depunerile de săpun și șampon, împreună cu firele de păr și alte resturi, furnizează materia organică pentru mucegai. Unele specii de mucegai se pot hrăni chiar și cu banda de izolare, potrivit familyhandyman.

Sfat profesionist: pentru a preveni creșterea mucegaiului în cabina de duș, asigurați o mai bună ventilație. După duș, lăsați ușa dușului deschisă, deschideți o fereastră, lăsați ușa băii deschisă și porniți ventilatorul de evacuare pentru ca totul să se usuce.

Castron

Periuţă de dinţi

Bicarbonat de sodiu

Înălbitor de uz casnic

Prosoape de hârtie

Proiect pas cu pas (5)

Adunați proviziile

Pentru această procedură, veți avea nevoie de două ingrediente: înălbitor de uz casnic și bicarbonat de sodiu. Veți avea nevoie de un castron, o periuță de dinți și niște prosoape de hârtie.

Asigurați-vă că nu este un „detergent pentru toaletă” sau orice alt produs, deoarece acestea au o concentrație mai mică a ingredientului de care aveți nevoie, care este hipoclorit de sodiu.

Pentru cei sensibili la înălbitor, se recomandă peroxidul de hidrogen.

Faceți o pastă care ucide mucegaiul

Amestecați înălbitorul obișnuit de uz casnic cu bicarbonat de sodiu într-un castron până când obțineți consistența pastei de dinți. Întindeți pasta

Folosiți o periuță de dinți pentru a întinde pasta pe zona mucegăită. Lăsați pasta timp de câteva ore sau peste noapte.

Ștergeți și frecați. Îndepărtați prosoapele de hârtie și folosiți-le pentru a șterge pasta. Acest lucru ar trebui să îndepărteze mucegaiul și orice decolorare pe care a provocat-o. Dacă unele zone sunt încă decolorate, frecați-le bine cu periuța de dinți.