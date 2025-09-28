Principala problemă a legislației actuale privind pensiile este legată de modul de recalculare. Pensionarii care au lucrat în domenii precum mineritul, siderurgia sau alte activități desfășurate în condiții grele consideră că este incorect să primească același punctaj cu cei care au lucrat în medii mult mai ușoare, cum ar fi munca de birou.

Regulile aflate în vigoare prevăd acordarea de puncte bonus pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani. Aceste puncte cresc gradual, ajungând până la 1 punct pentru fiecare an muncit după depășirea a 35 de ani de activitate, iar valoarea unui punct este echivalentă cu 81 de lei.

Înalta Curte a decis că perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 în condițiile încadrate în grupele de muncă pot fi considerate stagiu de cotizare în condiții speciale. Astfel, aceste perioade produc efecte și în ceea ce privește majorarea punctajului lunar cu 50%, conform legislației aplicabile, și nu doar în ceea ce privește reducerea vârstei de pensionare sau recunoașterea stagiului de cotizare.

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.755/95/2022, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (44) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare, potrivit art. 56 alin. (1) lit. d), şi la reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 562 din Legea nr. 263/2010”, arată decizia ÎCCJ.

Până la pronunțarea Înaltei Curți, numeroase procese aflate pe rol erau suspendate, deși unele instanțe acordaseră deja decizii favorabile pensionarilor pe aceeași speță, a subliniat parlamentarul Radu Miruță. În multe cazuri, tribunalele solicitau clarificări de la ÎCCJ, ceea ce ducea la amânarea proceselor intentate de pensionari. Odată cu hotărârea definitivă, instanțele sunt obligate să acorde drepturile prevăzute de lege și să majoreze punctajul acolo unde se încadrează condițiile stabilite.