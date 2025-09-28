Un arbore de cuișoare (Syzygium aromaticum) este printre cele mai bune plante pentru a scăpa de păianejeni. Într-un studiu publicat în Journal of Economic Entomology, cercetătorii au comparat proprietatea de respingere a păianjenilor a 15 uleiuri esențiale diferite și au descoperit că uleiul de cuișoare este unul dintre cele mai eficiente. Mai exact, păianjenii Cheiracanthium mildei au evitat să-și țeasă pânze unde fusese aplicat uleiul de cuișoare, potrivit outdoorguide.

Uleiul de cuișoare are un miros puternic datorită unei concentrații mari de eugenol, un compus despre care se crede că deranjează o varietate de dăunători de grădină. Uleiul de cuișoare funcționează și ca un repelent natural pentru șerpi. Mugurii arborilor de cuișoare conțin același tip de ulei pe care l-au folosit cercetătorii, iar frunzele și scoarța lor sunt, de asemenea, parfumate. Cu alte cuvinte, multe părți ale acestei plante ajută la respingerea păianjenilor de grădină.

Deoarece arborii de cuișoare sunt plante tropicale, nu vor crește oriunde. Mai presus de toate, cer căldură și umiditate. În condiții optime, un arbore de cuișoare va crește până la o înălțime de 9 metri. Una dintre aceste condiții este solul bine drenat, care rămâne întotdeauna umed. Un arbore de cuișoare are nevoie, de asemenea, de tăiere regulată și de multă lumină indirectă a soarelui. Puteți crește acest copac dintr-o sămânță sau un butaș.

Un arbore de cuișoare începe să producă muguri la trei până la cinci ani după ce îl plantați. Când mugurii se transformă în flori, aroma copacului se intensifică. Vrei să ții păianjenii sub control înainte ca arborele de cuișoare să fie parfumat? Scapă de toate materialele pe care le place să le folosească pentru ascunzători. Aici intră grămezi de frunze și stive de lemne de foc. Stingerea luminilor din apropierea grădinii poate fi de ajutor deoarece prada păianjenului – muștele și mușchii, de exemplu – se îndreaptă spre luminozitate.

Până când arborele de cuișoare va ajunge să aibă un miros destul de înțepător pentru a speria păianjenii, puteți cumpăra ulei esențial de cuișoare pentru a-l folosi în grădină. Adăugați câteva picături de ulei de cuișoare într-o sticlă de apă și pulverizați-o în zonele cu păianjeni.

Dacă uleiul de cuișoare nu este disponibil, încercați să utilizați cuișoare. Cuișoarele pot fi stropite lângă plante sau încărcate în plicuri și plasate în locații strategice. De asemenea, cuișoarele pot ajuta la alungarea țânțarilor și a gândacilor.