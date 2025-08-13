Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat la conferința de presă de la Palatul Victoria despre metroul din Cluj, proiect exclus din PNRR. Nazare a criticat excluderea, considerând că reprezintă o pierdere uriașă pentru România și o situație fără precedent.

Oficialul a adăugat că pentru gestionarea proiectelor rămase în cadrul PNRR va fi înființat un grup de lucru care să stabilească prioritățile, calendarul lucrărilor și modalitățile de implementare.

„Este o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Nu s-a întâmplat niciodată. Pentru aceste proiecte trebuie să facem un grup de lucru și trebuie să vedem are sunt cele optime per proiect, calendarul de lucrări, modalitățile de lucrări. Nu aș putea să răspund pentru un proiect sau altul. Ar trebuie să ne fixăm pentru proiectele pe care le aveam în PNRR astăzi. Azi suntem în zona de implementare. Această sarcină a Ministerului Fondurilor”, a declarat el pentru Gândul.

Nazare a subliniat că România se confruntă cu o situație extrem de complicată și că atenția ar trebui concentrată pe finalizarea proiectelor deja cuprinse în PNRR.

„Pentru că nu trebuie să uităm, mai avem 12 luni în care mai putem de acum încolo să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare și trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a spus acesta.

Ministrul Finanțelor a precizat că orice decizie privind deblocarea proiectelor din programul „Anghel Saligny” și eventualele alocări suplimentare va fi luată doar după ce se vor finaliza discuțiile cu ordonatorii de credite și se va realiza o evaluare clară a fondurilor rămase disponibile.

„În momentul când vom finaliza discuțiile cu toți ordonatorii și vom avea o evaluare foarte clară, inclusiv a sumelor rămase de cheltuit, vom putea spune care este marja în care putem finanța o investiție sau alta. Sunt absolut deschis să stau de vorbă, inclusiv la Parlament, cu oricine, cu cifrele pe masă, să prezentăm situația la zi și să luăm decizii în cunoștință de cauză”, a explicat acesta.

Alexandru Nazare a precizat că, în legătură cu cererea constructorilor de a înființa un fond de garantare susținut de stat, a fost constituit un grup de lucru împreună cu Banca de Dezvoltare, BNR și alte instituții financiare, având ca scop identificarea celor mai eficiente soluții.

„Vom căuta soluții astfel încât să putem răspunde acestei nevoi justificate, mai ales pentru companiile românești care nu au acces la aceleași instrumente ca cele din țări terțe. Situația actuală bugetar-fiscală a României nu ne ajută deloc: sunt dobânzi enorme și la stat, și la privat”, a afirmat el.

Întrebat dacă este posibilă găsirea a 4,5 miliarde de lei prin rectificarea bugetară, oficialul a explicat că există „linii roșii” pentru apărare și siguranța țării și că nu se pot discuta sume fără a avea o imagine completă asupra bugetului.

„Nu trebuie să pierdem niciun moment din vedere care sunt riscurile sau consecințele, astfel încât întreaga clasă politică să înțeleagă situația în care ne aflăm. Așteptăm mâine o decizie de la Fitch și sper ca ratingul să fie reconfirmat”, a explicat acesta.

Tanczos Barna a declarat miercuri că Programul Anghel Saligny, inițiat de UDMR, a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării locale la nivel național.

Potrivit vicepremierului, șoferii și bicicliștii pot circula acum în siguranță pe drumul județean dintre Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc. Modernizarea acestuia a fost realizată prin programul național Anghel Saligny, inițiat de UDMR, care a sprijinit dezvoltarea locală la nivel național, prin construirea de drumuri care leagă comunitățile și stimulează economia, precum și prin extinderea rețelelor de apă și canalizare, îmbunătățind calitatea vieții și protejând mediul.

”De acum, şoferii şi bicicliştii pot circula în siguranţă pe noul drum judeţean dintre Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc. Modernizarea acestui drum a fost realizată prin programul naţional Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, care a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara. Se construiesc drumuri care leagă comunităţile şi stimulează dezvoltarea economică, se extind reţele de apă şi canalizare, care nu doar îmbunătăţesc calitatea vieţii, ci protejează şi mediul”, a scris el pe Facebook.

Tanczos Barna a subliniat că UDMR susține continuarea investițiilor.

”În cadrul Guvernului susţinem ca, în ciuda situaţiei financiare dificile, să nu se oprească investiţiile publice şi să găsim soluţii pentru a continua finanţarea dezvoltării locale”, a precizat acesta.

Vicepremierul i-a transmis lui Bíró Barna Botond și Consiliului Județean Harghita pentru realizarea proiectului și și-a arătat recunoștința față de Cseke Attila și Kelemen Hunor pentru sprijinul acordat.