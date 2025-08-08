Măsura face parte din pachetul 2 de reforme fiscale pentru administrația publică, pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, și urmărește creșterea capacității de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat că aceste schimbări vor oferi autorităților instrumente suplimentare pentru recuperarea sumelor datorate, precum restricții la eliberarea autorizațiilor de construcție sau imposibilitatea înmatriculării unui autoturism nou, în cazul în care contribuabilul are impozite sau taxe neachitate.

„La creşterea capacităţii financiare veţi vedea foarte multe propuneri, noutăţi în ceea ce priveşte încasarea, noi instrumente pentru autorităţile locale de a încasa impozitele. De exemplu, constrângeri în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii de construcţie – dacă ai datorii nu poţi să mai iei autorizaţie de construcţie, constrângeri în ceea ce priveşte permisul de conducere, constrângeri în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme – dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poţi să-ţi înmatriculezi maşina nou cumpărată, nu poţi să-ţi recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile, din ajutorul social se pot reţine, nu total, dar parţial sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna.

Alte măsuri prevăd blocarea recuperării permisului de conducere pentru cei cu amenzi neplătite. În cazul beneficiarilor de ajutor social, se va putea reține parțial din sumă pentru acoperirea datoriilor către autoritățile locale.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, în prezent există între 250.000 și 260.000 de persoane în România care primesc ajutor social, iar oficialii susțin că o parte semnificativă dintre aceștia nu își achită obligațiile fiscale și amenzile.

În urma noilor măsuri anunțate de Guvern, Anamaria Gavrilă a reacționat și a criticat măsura prin care permisul de conducere ar urma să fie suspendat în cazul neachitării amenzilor contravenționale.

Ea subliniază faptul că această inițiativă este dăunătoare atât pentru cetățeni, cât și pentru bugetul de stat. Potrivit explicațiilor oferite de Gavrilă, suspendarea permisului nu va determina plata mai rapidă a sancțiunilor, ci va afecta grav veniturile persoanelor vizate. Restrângerea dreptului de a conduce auto le îngreunează accesul la locul de muncă, la cumpărături și la alte activități cotidiene care contribuie la consum și, implicit, la încasările fiscale ale statului.

De asemenea, Anamaria Gavrilă atrage atenția că această măsură ar reduce încasările din TVA, accize și impozite, având astfel un efect contrar obiectivelor economice declarate de Guvern.