Anamaria Gavrilă a criticat dur intenția Guvernului de a introduce în legislație măsura prin care permisul de conducere să fie suspendat în cazul neachitării amenzilor contravenționale. Ea susține că această inițiativă este dăunătoare atât pentru cetățeni, cât și pentru bugetul de stat.

În opinia sa, suspendarea permisului nu va determina plata mai rapidă a sancțiunilor, ci va afecta grav veniturile persoanelor vizate. Restrângerea dreptului de a conduce auto le îngreunează accesul la locul de muncă, la cumpărături și la alte activități cotidiene care contribuie la consum și, implicit, la încasările fiscale ale statului.

Anamaria Gavrilă atrage atenția că această măsură ar reduce încasările din TVA, accize și impozite, având astfel un efect contrar obiectivelor economice declarate de Guvern.

”Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Îi lovești veniturile, îi diminuezi consumul și tai încasările statului!

Denunț proiectul de lege prin care Guvernul vrea să suspende permisul de conducere pentru neplata amenzilor contravenționale. Această inițiativă afectează în realitate bugetul de stat, într-un stat care pretinde că vrea creștere economică. Numai un Guvern rupt de realitate poate crede că dacă iei permisul unui om, el va plăti mai repede o amendă. În realitate, îi îngreunezi posibilitatea de a merge la locul de muncă, de a merge la cumpărături, de a ieși în oraș, de a alimenta mașina, de a pleca în concediu. Toate aceste activități generează bani pentru stat. Îi iei permisul, îi iei și banii din buzunar, dar și banii pe care statul i-ar fi încasat din TVA, accize și impozite”, spune Anamaria Gavrilă.

Mai mult, ea consideră că propunerea nu este legală și contravine principiilor constituționale și practicilor europene. Potrivit legislației actuale (OG nr. 2/2001), recuperarea amenzilor neplătite trebuie realizată prin proceduri fiscale, nu prin restricționarea dreptului fundamental de a circula.

Gavrilă acuză Guvernul de lipsă de eficiență în gestionarea colectării amenzilor și de preferința pentru soluții punitive disproporționate, subliniind că adevărata problemă este incompetența autorităților în aplicarea metodelor legale de recuperare a datoriei.