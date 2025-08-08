Un nou proiect legislativ propus de Ministerul Dezvoltării schimbă radical regulile pentru șoferii din România. Dacă actul normativ va fi adoptat, conducătorii auto care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile vor fi scoși din trafic, iar dreptul de a conduce le va fi restituit doar după ce demonstrează că și-au achitat toate obligațiile financiare către bugetul local.

Proiectul prevede că autoritățile vor trimite notificări scrise celor care nu plătesc în termen, avertizându-i cu privire la data exactă de la care nu vor mai putea circula. În plus, măsura nu se aplică doar pentru amenzi rutiere, ci pentru orice datorie restantă către administrația locală, indiferent de motivul suspendării permisului.

Șoferii care întârzie plata amenzilor vor fi loviți și în buzunar. După 3 luni, cuantumul datoriei va crește automat cu 30%, iar după 6 luni cu încă 30%.

În cazul celor care nu plătesc nici după 3 ani, instanța poate decide transformarea sancțiunii în muncă în folosul comunității sau, alternativ, în amendă penală ce trebuie achitată în 60 de zile.

Cei care achită rapid amenda pentru care le-a fost reținut permisul ar putea beneficia de o reducere cu o treime a perioadei de suspendare. Decizia ar urma să fie luată de șeful poliției rutiere din județ sau din Capitală, ori de la nivel central, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în lege.

Proiectul introduce și o nouă condiție pentru cumpărarea de clădiri, terenuri sau mijloace de transport: prezentarea unui certificat fiscal care atestă achitarea tuturor obligațiilor locale. Autoritățile iau în calcul și varianta verificării automate, prin sisteme electronice, fără ca documentul să fie depus fizic.

Atât cumpărătorii, cât și vânzătorii de autovehicule vor fi încurajați să solicite acest certificat, iar administrațiile locale vor trebui să ofere acces online la situația fiscală. În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, toate primăriile vor fi obligate să se conecteze la Sistemul Național Electronic de Plată Online pentru evidența datoriilor.

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de reforme fiscale, cu care Guvernul vrea să reducă deficitul bugetar. Executivul a anunțat că își va asuma răspunderea în Parlament pentru adoptarea acestor modificări.

Dacă va fi implementat, acest sistem ar însemna că simpla neplată a unei amenzi nu doar că va costa mai mult, dar ar putea scoate șoferul din trafic până la stingerea completă a datoriilor.

Legea poate fi consultată mai jos.

soferi cu datorii