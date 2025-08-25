Noile reglementări au fost introduse pentru a ține cont de tehnologia modernă a radarelor, care au o acuratețe sporită și permit detectarea mai precisă a depășirilor.

Șoferii care depășesc limita legală cu 5 km/h sau mai mult pot fi sancționați, față de vechea regulă de 10 km/h. Cele mai mici sancțiuni includ două puncte de penalizare și amenzi între 404 și 606 lei.

„Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare”, arată legea.

Structura amenzilor și punctelor de penalizare pentru depășirea vitezei este următoarea:

Depășire între 21 și 30 km/h: amendă între 808 și 1.010 lei și 4-5 puncte de penalizare;

Depășire între 31 și 40 km/h: amendă între 1.212 și 1.616 lei și 6-8 puncte de penalizare;

Depășire între 41 și 50 km/h: amendă între 1.818 și 4.040 lei și 9-20 puncte de penalizare;

Depășire de peste 50 km/h: amendă între 1.818 și 4.040 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Codul Rutier 2025 pedepsește și conducătorii care circulă cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă impusă pentru un anumit drum. Amenzile pentru acești șoferi variază între 405 și 607 lei.

„Nerespectarea regimului de viteză stabilit potrivit prezentului regulament se constată de către poliţişti, cu mijloace tehnice certificate, în condiţiile legii”, arată legea.

O noutate importantă este că șoferii care nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile vor rămâne fără permis. Documentul va fi returnat doar după achitarea integrală a penalităților, inclusiv dovada plății tuturor obligațiilor restante către bugetul local, inclusiv amenzile care au determinat suspendarea permisului.

„Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevra în condiţii de siguranţă”, arată legea.

Aceste modificări fac parte dintr-un proiect aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării și urmăresc creșterea respectării regulilor rutiere și reducerea riscurilor generate de viteza excesivă sau insuficientă pe drumurile publice.