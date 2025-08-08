Conducerea unui autovehicul în România necesită un permis valabil, iar expirarea acestuia atrage după sine o suspendare temporară a dreptului de a conduce. Mulți șoferi se întreabă dacă, în cazul în care permisul lor a expirat de ani buni, trebuie să reia întreaga procedură de instruire.

Potrivit Codului Rutier valabil în 2025, reînnoirea unui permis expirat de mult timp nu presupune întotdeauna repetarea școlii de șoferi. Totuși, procesul implică anumite condiții și documente obligatorii.

Conducerea unui vehicul cu un permis expirat este interzisă, însă expirarea documentului nu înseamnă anularea definitivă a dreptului de a conduce, scriu cei la Promotor.

În cazul categoriilor A și B, permisul are o valabilitate administrativă de 10 ani, iar pentru categoriile C și D, durata este de 5 ani.

După această perioadă, permisul își pierde valabilitatea legală, iar dreptul de a conduce se suspendă automat. Cu toate acestea, șoferii pot solicita un nou permis fără a fi nevoiți să parcurgă din nou cursurile auto, atâta timp cât dreptul lor de a conduce nu a fost retras definitiv.

Unul dintre cele mai frecvente mituri este legat de necesitatea reluării școlii de șoferi după o perioadă îndelungată de expirare a permisului.

Potrivit reglementărilor actuale, reînnoirea permisului nu implică refacerea cursurilor teoretice sau a examenelor, cu condiția ca titularul să nu fi pierdut definitiv dreptul de a conduce.

„Preschimbarea permisului nu implică reluarea cursurilor sau a examenului, cât timp dreptul de a conduce a titularului nu a fost anulat sau suspendat”.

Legea nu impune un termen maxim în care se poate solicita preschimbarea permisului expirat, ceea ce înseamnă că procesul poate fi inițiat oricând, indiferent de vechimea documentului.

Pentru obținerea unui nou permis, șoferii trebuie să se adreseze serviciului DRPCIV sau structurii teritoriale competente din județul de domiciliu. Este important ca toți pașii procedurali să fie respectați întocmai, pentru a evita refuzul cererii.

Lista de documente solicitate în 2025 este următoarea:

Cererea completată și semnată de solicitant, pe care o va întocmi la ghișeu;

Cartea de identitate în original;

Chitanța care dovedește plata taxei de 89 de lei;

Permisul vechi – în lipsa acestuia, solicitantul va completa o declarație prin care îl declară pierdut, furat sau deteriorat;

Fișa medicală care atestă că este apt pentru categoria solicitată.

Programarea pentru depunerea acestor acte se face online, accesând platforma https://programari.drpciv.ro, fiind necesar să selectezi serviciul dorit și să alegi o dată disponibilă.

În procesul de preschimbare a permisului expirat, șoferii nu trebuie să se teamă că vor fi nevoiți să reia probele din timpul școlii auto.

Autoritățile precizează clar care sunt aspectele excluse din procedura de reînnoire.

„Nu este nevoie să refaci testul teoretic (sala); Nu trebuie să dai din nou traseul; Nu ești obligat să refaci orele de condus sau cursurile teoretice”.

Singura situație în care devine obligatorie reluarea școlii de șoferi este atunci când permisul a fost anulat sau suspendat definitiv. În aceste cazuri, redobândirea dreptului de a conduce presupune întregul proces de instruire.

Utilizarea unui permis expirat atrage sancțiuni clare și usturătoare. Din punct de vedere legal, conducerea cu un document expirat este considerată contravenție.

Șoferii care se află în această situație riscă o amendă între 8 și 10 puncte de penalizare. Calculul se face în funcție de valoarea punctului de amendă, care în 2025 este stabilită la 202,5 lei.

Astfel, sancțiunea poate depăși 1.600 de lei. În schimb, dacă permisul a fost suspendat sau anulat, situația se încadrează la infracțiune și poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare.