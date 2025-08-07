Peru a stabilit o regulă clară care restricționează dreptul de a conduce autovehicule pentru persoanele trecute de 80 de ani. Noua lege, promulgată de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, interzice reînnoirea permiselor după această vârstă, marcând astfel o premieră globală, scrie ProMotor.ro.

Această decizie vine ca răspuns la preocupările legate de siguranța rutieră, în contextul în care persoanele vârstnice pot prezenta deficiențe medicale ce influențează capacitatea de a conduce în siguranță: reducerea acuității vizuale, scăderea reflexelor și afectarea funcțiilor cognitive. Scopul este reducerea numărului accidentelor provocate de aceste condiții.

Reglementările variază în funcție de categoria șoferului:

Șoferii profesioniști de camioane și autobuze nu pot solicita reînnoirea permisului după 80 de ani.

Pentru conducătorii de autoturisme, reînnoirea permisului se face astfel: între 70 și 75 de ani, valabilitatea permisului este de 5 ani; după un examen medical, permisul se poate prelungi cu 3 ani până la 80 de ani.

Între 80 și 81 de ani, este permisă o ultimă prelungire de 2 ani, după care conducerea devine interzisă.

Spre deosebire de Peru, legislația românească nu impune o limită superioară de vârstă pentru a conduce. Oricine poate păstra dreptul de a conduce dacă trece cu succes controalele medicale periodice. Aceste controale devin mai frecvente odată cu vârsta:

Până la 65 de ani, permisul este valabil 10 ani.

Între 65 și 70 de ani, permisul trebuie reînnoit la fiecare 5 ani, cu evaluare medicală.

După 70 de ani, reînnoirea se face la fiecare 3 ani.

După 80 de ani, valabilitatea permisului scade la 2 ani.

Medicii verifică în cadrul examenului:

Vederea, prin consult oftalmologic

Capacitatea neuropsihiatrică și evaluarea psihologică

Starea generală de sănătate

În cazul afecțiunilor cronice, precum diabet, epilepsie sau boli cardiace, controalele sunt mai frecvente pentru a monitoriza aptitudinea pentru condus.