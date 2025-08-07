Peru introduce o limită de vârstă pentru permisul auto
Peru a stabilit o regulă clară care restricționează dreptul de a conduce autovehicule pentru persoanele trecute de 80 de ani. Noua lege, promulgată de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, interzice reînnoirea permiselor după această vârstă, marcând astfel o premieră globală, scrie ProMotor.ro.
Această decizie vine ca răspuns la preocupările legate de siguranța rutieră, în contextul în care persoanele vârstnice pot prezenta deficiențe medicale ce influențează capacitatea de a conduce în siguranță: reducerea acuității vizuale, scăderea reflexelor și afectarea funcțiilor cognitive. Scopul este reducerea numărului accidentelor provocate de aceste condiții.
Cum se aplică noile norme în Peru?
Reglementările variază în funcție de categoria șoferului:
-
Șoferii profesioniști de camioane și autobuze nu pot solicita reînnoirea permisului după 80 de ani.
-
Pentru conducătorii de autoturisme, reînnoirea permisului se face astfel: între 70 și 75 de ani, valabilitatea permisului este de 5 ani; după un examen medical, permisul se poate prelungi cu 3 ani până la 80 de ani.
-
Între 80 și 81 de ani, este permisă o ultimă prelungire de 2 ani, după care conducerea devine interzisă.
Ce spune legea în România?
Spre deosebire de Peru, legislația românească nu impune o limită superioară de vârstă pentru a conduce. Oricine poate păstra dreptul de a conduce dacă trece cu succes controalele medicale periodice. Aceste controale devin mai frecvente odată cu vârsta:
-
Până la 65 de ani, permisul este valabil 10 ani.
-
Între 65 și 70 de ani, permisul trebuie reînnoit la fiecare 5 ani, cu evaluare medicală.
-
După 70 de ani, reînnoirea se face la fiecare 3 ani.
-
După 80 de ani, valabilitatea permisului scade la 2 ani.
Ce presupune controlul medical pentru șoferii în vârstă?
Medicii verifică în cadrul examenului:
-
Vederea, prin consult oftalmologic
-
Capacitatea neuropsihiatrică și evaluarea psihologică
-
Starea generală de sănătate
În cazul afecțiunilor cronice, precum diabet, epilepsie sau boli cardiace, controalele sunt mai frecvente pentru a monitoriza aptitudinea pentru condus.