Vicepremierul Barna avertizează că măsurile de înghețare a salariilor și pensiilor, aflate în discuție la nivel guvernamental, nu pot deveni o regulă pe termen lung, ci trebuie să rămână strict temporare. Oficialul subliniază că puterea de cumpărare a românilor este deja sub presiune, iar degradarea veniturilor ar crea dezechilibre sociale majore.

„Măsurile de îngheţare a salariilor şi pensiilor trebuie să fie temporare. Puterea de cumpărare a cetăţenilor şi veniturile nu pot fi degradate an de an. De aceea aceste măsuri sunt temporare, cu siguranţă. În ce priveşte măsurile de creştere a accizelor: aici ori discutăm de temporizare, ori de o perioadă relativ mai lungă de nemajorare a acestora. Aceste măsuri nu pot fi pe termen lung. Poate un an, un an şi jumătate maxim”, a afirmat, luni seară, la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna.