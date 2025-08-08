Guvernul pregătește o restructurare amplă a aparatului administrativ, vizând reducerea cheltuielilor și eficientizarea activității la nivel local și central.

Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, una dintre măsurile propuse presupune diminuarea cu 20% a plafonului maxim și minim al costurilor de funcționare pentru primării, prefecturi și cabinetele demnitarilor, inclusiv ale primarilor și viceprimarilor.

”Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor de comune, oraşe şi municipii. Asta înseamnă că cei care au fost gospodari şi nu s-au dus la plafonul maxim de costuri nu trebuie să dea afară pe nimeni, nu trebuie să desfacă contracte de muncă, concedieri şi alte lucruri de genul acesta, iar cei care au fost la maximul unor costuri trebuie să facă o reducere cu 20%. În felul acesta, cei care au fost gospodari nu sunt afectaţi, cei care s-au întins la maxim şi au avut foarte mulţi angajaţi trebuie să facă o eficientizare”, a afirmat vicepremierul Tanczos Barna, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea.

Scopul declarat este optimizarea modului în care sunt folosite resursele publice și eliminarea risipei. Localitățile care au gestionat bugetele cu prudență nu vor fi nevoite să recurgă la concedieri, însă administrațiile care au funcționat la limita superioară a cheltuielilor vor trebui să își reducă personalul și cheltuielile aferente.

Reforma atinge și Poliția Locală, unde norma de personal va fi recalculată: un agent la 1.200 de locuitori, față de raportul actual de un agent la 1.000 de locuitori. Această schimbare ar urma să ducă la reducerea cu mii de posturi la nivel național.

Executivul estimează că aplicarea măsurilor va genera economii de cel puțin 2,9 miliarde de lei anual, o sumă semnificativă ce ar putea fi redirecționată către proiecte de investiții sau servicii publice prioritare.

Această inițiativă face parte dintr-un plan mai amplu de reformă a administrației, prin care guvernul își propune să modernizeze structurile publice și să le facă mai flexibile, mai transparente și mai eficiente.