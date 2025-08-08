La o conferință de presă susținută recent la Oradea, vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a atras atenția asupra unei situații îngrijorătoare legate de gestionarea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

El a declarat că Ministerul Mediului a pierdut aproape 1,7 miliarde de euro, o sumă considerabilă care pune sub semnul întrebării eficiența accesării acestor finanțări.

Potrivit lui Tanczos, una dintre instituțiile-cheie din domeniu, Apele Române, a eșuat în întregime în accesarea fondurilor alocate, ratând toate proiectele propuse și astfel pierzând peste 300 de milioane de euro.

Această situație a contribuit la reducerea semnificativă a fondurilor disponibile pentru minister, de la 3,7 miliarde de euro la doar două miliarde.

”Din păcate, Apele Române au pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, au pierdut, practic, tot ce era prevăzut. (…) În acelaşi timp, Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la debutul PNRR-ului, la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei. Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate”, a afirmat Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, la Oradea.

Vicepremierul a subliniat importanța concentrării eforturilor pe proiectele care pot fi finalizate în termen, în condițiile în care o parte semnificativă din finanțările disponibile a fost practic irosită.

Totodată, el a respins ideea că autoritățile române nu ar putea accesa aceste fonduri europene, insistând că este posibil să se obțină banii necesari dacă se gestionează corect proiectele.

România a încheiat procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu reprezentanții Comisiei Europene, reușind să salveze integral componenta de granturi, în valoare de 13,57 miliarde de euro, și să obțină o alocare totală de 8,01 miliarde de euro pe partea de împrumuturi. Totuși, o parte din aceste împrumuturi se pierde definitiv, din cauza termenului limită de 31 august 2026, pe care anumite proiecte nu îl mai pot respecta.

Din suma totală inițială de 28,5 miliarde de euro, România va putea atrage maximum 21,58 miliarde. Diferența, adică 6,89 miliarde de euro, reprezintă împrumuturi pe care țara noastră nu le mai poate utiliza, întrucât proiectele aferente nu ar fi fost finalizate la timp.