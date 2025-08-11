Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a spus luni cum s-a încheiat renegocierea PNRR. El a explicat că s-au pierdut 10 milioane de euro din cauza unor probleme la cererile de plată pe care guvernul anterior nu a reușit să le rezolve. A spus că renegocierea a început acum mai bine de un an și s-a terminat la finalul lui iulie.

Din cauza întârzierilor mari, multe proiecte păreau că nu vor putea fi gata până în august 2026, când se încheie PNRR. Scopul a fost să se asigure că toate proiectele care pot fi finalizate cu granturi să primească banii și să nu se piardă fondurile nerambursabile.

În același timp, au clarificat ce se întâmplă cu partea de împrumut, care avea două mari probleme: unele proiecte, în special cele de infrastructură, nici măcar nu fuseseră începute și nu puteau fi terminate într-un an, iar altele aveau probleme legate de respectarea regulilor europene privind achizițiile publice, așa că unele proiecte nu mai puteau fi finanțate.

Pe lângă asta, situația fiscală și bugetară dificilă face ca orice sumă luată prin împrumut să crească deficitul bugetar, chiar dacă dobânda e avantajoasă. În final, suma pe partea de împrumut a fost ajustată la 8 miliarde de euro, iar granturile rămân 13,5 miliarde. Ministrul a mai spus că avem unul dintre cele mai mari programe europene și că acum trebuie să ne concentrăm pe implementare, să realizăm în anul următor ce nu s-a făcut în ultimii patru ani.

„Suma de 10 milioane de euro e sumă pe care am pierdut-o ca urmare a unor suspendări la cererea de plată 2 și pe care n-am putut să le remediem, Guvernul trecut n-a reușit să remedieze întreaga sumă. Ce e important e că renegocierea a început acum peste un an, iar la finele lunii iulie am finalizat renegocierea. Având în vedere întârzierile majore care au avut loc, (…) că foarte foarte multe proiecte păreau că nu mai pot fi făcute până în august 2026, când se termină PNRR, scopul a fost să ne asigurăm că toate proiectele care cu siguranță se termină pe componenta de grant… să nu pierdem niciun euro din fondurile nerambursabile, să salvăm banii de acolo și să clarificăm ce rămâne pe componenta de împrumut, cu 2 mari probleme. Prima e că n-ai cum să faci lucrurile pe care nici nu le-ai început într-un an și au fost proiecte, mai ales pe infrastructură, care au avut probleme pe achiziții publice, pe nerespectarea legislației europene. Era clar că unele proiecte nu se mai puteau finanța. Mai e și contextul fiscal-bugetar dificil care ne presează și atunci tot ce punem pe componenta de împrumut, chiar dacă avem o dobândă atractivă, se duc direct în deficitul bugetar. Am ajuns la o ajustare a componentei de împrumut, astfel încât acum sunt 8 miliarde de euro care au rămas pe componenta de împrumut, plus cele 13,5 miliarde de pe componenta de grant. Avem unul dintre cele mai mari programe la nivel european și trebuie să ne concentrăm pe zona de implementare, să facem într-un an ce n-am făcut în patru”, a explicat, luni, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene în cadrul emisiunii TV „Bună dimineața, România!” de la B1 TV.

Dragoș Pîslaru a spus că renegocierea PNRR este aproape gata, dar încă nu e oficială. În această săptămână vor face un Memorandum de Guvern ca toată lumea să știe clar ce proiecte au rămas și pe ce trebuie să se concentreze.

El a explicat că documentele vor fi trimise Comisiei Europene așa cum s-au înțeles, ca în septembrie să fie aprobată schimbarea. Apoi, pe 20 octombrie, Consiliul ECOFIN va da decizia finală, iar de atunci modificările vor fi oficiale, nu doar informale.