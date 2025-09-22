Dezbaterea politică privind plecarea lui Bolojan este periculoasă
Adrian Negrescu a atras atenția că dezbaterea politică privind plecarea lui Bolojan este periculoasă și riscantă, comparând situația cu jocul cu focul, care poate duce la ardere.
El a remarcat că unii politicieni tratează politica ca pe un joc de fotbal, considerând că un jucător care nu mai place poate fi înlocuit pur și simplu.
Totodată, Negrescu a criticat ideile unor politicieni care cred că prin limitarea adaosului sau prin introducerea unui impozit progresiv se pot rezolva probleme precum inflația sau deficitul, deși aceștia sunt aceiași care au adus țara în cea mai gravă criză bugetară din ultimele două decenii.
El a pus sub semnul întrebării credibilitatea lui Bolojan, a lui Nazare și a altor reprezentanți ai guvernului în discuțiile despre PNRR și împrumuturile statului, subliniind că, de la București, politicieni lipsiți de scrupule le numără zilele într-un fel de „parastas electoral”.
Adrian Negrescu a avertizat că, dacă guvernul va demisiona, consecințele vor fi suportate imediat de cetățeni: țara ar putea fi retrogradată la ratingul „junk”, taxele vor crește, cursul euro va urca, iar reducerea salariilor bugetarilor ar putea deveni realitate în baza unui acord cu FMI.
Situația politică riscă să afecteze economia României
Adrian Negrescu a atras atenția într-o emisiune televizată că situația politică actuală riscă să afecteze economia, subliniind că exemplele internaționale, precum Franța, arată cum protestele de stradă pot duce rapid la scăderea ratingului de țară și la creșterea dobânzilor.
El a avertizat că România, aflată aproape de categoria „junk” în acest moment, nu își poate permite o criză politică generată de politicieni iresponsabili.
Negrescu a criticat declarațiile unor lideri care minimalizează impactul schimbării premierului, explicând că astfel de afirmații erodează credibilitatea Guvernului și pun în dificultate discuțiile oficialilor români la nivel european privind reformele și măsurile economice.
El a subliniat că stabilitatea este esențială, deoarece orice destabilizare s-ar resimți imediat în dobânzi mai mari, curs valutar mai ridicat și prețuri mai scumpe, iar costurile nu vor fi suportate de politicieni, ci de cetățeni.
”Ne jucăm cu focul și s-ar putea să ne ardem din punct de vedere economic. Uitați-vă la exemplul Franței care a avut protestele astea de stradă și imediat i s-a redus ratingul de țară. Au ajuns să plătească cele mai mari dobânzi din ultimii 30 de ani.
Gândiți-vă la cazul României care este la aproape de junk în această perioadă. Asta ne-ar mai trebui – o criză politică la București așa cum își doresc acești politicieni iresponsabili.
Am mai auzit pe unul dintre ei spunând că nu este nicio problemă – schimbăm premierul, echipa guvernamentală rămâne. În ce lume trăiesc acești oameni care nu înțeleg că toate aceste declarații taie din credibilitatea Guvernului.
Cum să se ducă premierul la Bruxelles să discute despre reforme, cum să se ducă Nazare la ECOFIN să discute despre măsurile de austeritate când oficialii europeni citesc în presă și în analizele pe carele primesc că mâine Guvernul ăsta poate să cadă că așa vor unii din coaliție.
Avem nevoie de stabilitate mai mult ca oricând pentru că oricând se poate întâmpla ca ratingul să se ducă în cap și nu politicienii ăștia care fac declarații halucinante vor avea de plătit, ci noi cu toții prin creșterea dobânzilor, prin un euro mai scump, prin tot felul, prețuri mai mari”, a precizat Adrian Negrescu într-o emisiune televizată.