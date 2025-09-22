Adrian Negrescu a atras atenția că dezbaterea politică privind plecarea lui Bolojan este periculoasă și riscantă, comparând situația cu jocul cu focul, care poate duce la ardere.

El a remarcat că unii politicieni tratează politica ca pe un joc de fotbal, considerând că un jucător care nu mai place poate fi înlocuit pur și simplu.

Totodată, Negrescu a criticat ideile unor politicieni care cred că prin limitarea adaosului sau prin introducerea unui impozit progresiv se pot rezolva probleme precum inflația sau deficitul, deși aceștia sunt aceiași care au adus țara în cea mai gravă criză bugetară din ultimele două decenii.

El a pus sub semnul întrebării credibilitatea lui Bolojan, a lui Nazare și a altor reprezentanți ai guvernului în discuțiile despre PNRR și împrumuturile statului, subliniind că, de la București, politicieni lipsiți de scrupule le numără zilele într-un fel de „parastas electoral”.

Adrian Negrescu a avertizat că, dacă guvernul va demisiona, consecințele vor fi suportate imediat de cetățeni: țara ar putea fi retrogradată la ratingul „junk”, taxele vor crește, cursul euro va urca, iar reducerea salariilor bugetarilor ar putea deveni realitate în baza unui acord cu FMI.

Adrian Negrescu a atras atenția într-o emisiune televizată că situația politică actuală riscă să afecteze economia, subliniind că exemplele internaționale, precum Franța, arată cum protestele de stradă pot duce rapid la scăderea ratingului de țară și la creșterea dobânzilor.

El a avertizat că România, aflată aproape de categoria „junk” în acest moment, nu își poate permite o criză politică generată de politicieni iresponsabili.

Negrescu a criticat declarațiile unor lideri care minimalizează impactul schimbării premierului, explicând că astfel de afirmații erodează credibilitatea Guvernului și pun în dificultate discuțiile oficialilor români la nivel european privind reformele și măsurile economice.

El a subliniat că stabilitatea este esențială, deoarece orice destabilizare s-ar resimți imediat în dobânzi mai mari, curs valutar mai ridicat și prețuri mai scumpe, iar costurile nu vor fi suportate de politicieni, ci de cetățeni.