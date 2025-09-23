Din cuprinsul articolului Ajutor pentru tinerii aflați la primul loc de muncă și mamele cu 3 copii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți că Partidul Social Democrat urmărește să obțină un consens în cadrul coaliției de guvernare pentru pachetul de măsuri prezentat recent, care include beneficii pentru tinerii aflați la primul loc de muncă și sprijin suplimentar pentru mamele cu trei copii. Discuțiile pe aceste teme ar urma să aibă loc în următoarele zile, la finalul săptămânii sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare.

În cadrul unei intervenții la Prima News, ministrul a atras atenția asupra tendinței negative a pieței muncii din ultimele luni.

„Am avut, cred că în ultimele luni o pierdere de aproximativ 13.000 de locuri de muncă la nivel național. Mă refer la numărul contractelor de muncă. Cred că sunt 5-6 luni însumate. Oricum, numărul locurilor de muncă este totuși într-o oarecare fluctuație, în mod normal. Nicio scădere și de un loc de muncă, două, cinci, zece, nu este îmbucurătoare și întotdeauna este îngrijorătoare”, a explicat Manole.

El a amintit că și în 2023 s-au pierdut câteva mii de locuri de muncă pe parcursul anului, dar că aceste pierderi au fost compensate parțial prin programele gestionate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Tocmai din acest motiv, a spus ministrul, PSD propune noi soluții menite să susțină integrarea tinerilor și reinserția mamelor pe piața muncii.

„Avem acum aceste propuneri pe care le-am lansat în spațiul public și sperăm să avem consens în coaliție pentru beneficii pentru primul loc de muncă. Adică dacă ești tânăr, neangajat într-o formă de educație, care nu a mai avut niciodată un loc de muncă, deci care ești la primul loc de muncă, poți primi o sumă, și este un beneficiu și pentru angajator, în sensul că îi face locul de muncă mai atractiv pentru tânărul respectiv, poți primi o sumă timp de 12 luni, cu obligația păstrării acelui loc de muncă”, a detaliat Florin Manole.

El a explicat că programul se adresează exclusiv contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, fiind gândit ca o măsură de stabilitate.

„Este pentru primul loc de muncă, în momentul în care vă duceți altundeva, este al doilea loc de muncă, deci banii vor fi economisiți și distribuiți către un alt tânăr care merge la primul loc de muncă. Dacă va fi cineva în fericita situație de a beneficia de acest program, de a intra în piața muncii, de a avea un plus la venituri și de a-și găsi în continuare alte locuri de muncă, atunci putem să considerăm că este un tânăr care s-a integrat în piața muncii, care are niște aptitudini, care sunt apreciate, căutate pe piața muncii, deci cumva aș zice că începe să se descurce, motiv pentru care mergem către un alt tânăr”, a subliniat ministrul.

În ceea ce privește mamele cu trei copii, Manole a explicat că situația acestora este considerată mult mai vulnerabilă decât cea a tinerilor, din cauza responsabilităților multiple și dificultăților de reintegrare pe piața muncii.

„Este propunerea Partidului Social Democrat, o să avem o discuție cel mai probabil sfârșitul săptămânii sau la începutul săptămânii viitoare. Dacă va exista o decizie, atunci ceea ce am propus și ce ne dorim noi este sprijin pentru tinerii la primul loc de muncă, sprijin pentru mamele cu trei copii, pentru că mamele cu trei copii sunt într-o situație de vulnerabilitate, e mai dificilă reîntoarcerea în muncă, este foarte util, deci, un stimul financiar în plus din partea statului și mai mult decât atât. Pentru că situația mamelor cu trei copii este mai dificilă decât a tinerilor care intră prima oară în piața muncii, în sensul că au mai multe responsabilități și nevoi, încercăm să avem și o scutire dintr-o parte din impozit”, a afirmat Florin Manole.

Oficialul a subliniat că toate aceste propuneri urmează să fie analizate și negociate în cadrul coaliției, pentru ca eventualele decizii să fie implementate cât mai rapid.