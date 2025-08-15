„România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creşterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile uriaşe din bugetul de stat. E nevoie de reducerea cheltuielilor publice care, după primele şase luni, creşteau cu 12,1%, la 380 de miliarde de lei. Altfel spus, cheltuim în continuare mai mult de cât ne permitem, risipim banii publici pe tot felul de proiecte care nu au nicio legătură cu realitatea economică”, a declarat Negrescu în cadrul unui interviu pentru Agerpres.

În continuare, el spune că România a ajuns să-și facă planuri să construiască stadioane în valoare de 50 de milioane de euro, dar în condiţiile în care Guvernul nu are banii necesari să indexeze alocaţiile pentru copii. „În continuare visăm la proiecte de construcţii la nivel local care nu au nicio legătură cu realitatea economică. În timp ce sectorul privat se restructurează, îşi adaptează activitatea la noua realitate economică, în sectorul public, primarii trăiesc într-o realitate paralelă unde, în continuare, curge lapte şi miere, la fel ca în 2024”, a adăugat Adrian Negrescu.

Economistul a subliniat în declarațiile sale că intervențiile trebuie să vizeze atât reorganizarea aparatului de stat și reducerea investițiilor, cât și acțiuni pentru eliminarea companiilor cu risc fiscal. „Faptul că avem 700.000 de companii care nu au un cont bancar, dovedeşte faptul că este nevoie de o curăţenie generală în mediul de business şi sper că acest lucru să se întâmple, inclusiv prin modul în care ANAF va trebui să acţioneze în perioada următoare”, a menționat el apoi.

„Vestea bună este că se elimină acel impozit pe cifra de afaceri pentru marele companii, un impozit unic la nivel european, un impozit care a inhibat puternic investiţiile în ţara noastră şi a făcut mulţi investitori străini să evite România atunci când şi-au creionat planurile de investiţii pentru perioada următoare”, continuă analistul.

Negrescu consideră că e nevoie de o predictibilitate fiscală, iar el speră că Pachetul 2 să fie aprobat cât mai curând, până la mijlocul lunii septembrie: „În aşa fel încât să poată să-şi producă efectele economice, în sensul reducerii deficitului bugetar şi susţinerii investiţiilor de care avem cu adevărat nevoie”, a adăugat consultantul economic.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul va fi aprobat până la sfârșitul lunii august prin asumarea răspunderii guvernamentale „Pachetul 2 are cinci elemente importante”, a punctat liderul Guvernului.

„Sunt două domenii structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate şi în administraţia publică locală cu impact structural major, şi celelalte trei care vin să corecteze inechităţi şi să creeze condiţii mai favorabile pentru colectarea impozitelor, legislaţia privind pensionarea magistraţilor în aşa fel încât să întrerupem pensionarea la 48 de ani şi acordarea unor pensii care sunt la nivelul salariilor, (…) partea de limitare a câştigurilor în companiile de stat, reducerea numărului de membri în Consiliile de Administraţie şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă astfel încât aceste companii să fie administrate mai eficient. A treia componentă este componenta de fiscalitate, de insolvenţă”, a spus premierul.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a detaliat direcțiile vizate: „Va fi schimbată filosofia în privinţa modului în care se fac eşalonările, va sancţiona penal cesionarea părţilor sociale deţinute într-o societate comercială cu răspundere limitată, dacă aceasta are obligaţii bugetare neachitate, şi va institui obligaţia ca persoanele juridice să deţină un cont în bancă.”

Proiectul mai include, potrivit oficialului, „mărirea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, de la 1 leu în prezent, eliminarea plafonului de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliaţi, astfel încât să fie vizată zona prin care multinaţionalele îşi exportă profitul”.