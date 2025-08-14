Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi seară principalele prevederi din acest pachet, subliniind că măsurile propuse vor intra în vigoare gradual, o parte dintre ele fiind aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026.

Pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, plafonul maxim al bazei anuale de calcul pentru CASS va fi ridicat de la 60 la 90 de salarii minime brute pe țară. La stabilirea acestui plafon se va utiliza valoarea salariului minim în vigoare la 1 ianuarie al anului în care se obțin veniturile, indiferent dacă în cursul anului salariul minim este modificat.

Măsura se va aplica veniturilor realizate începând cu anul fiscal 2026.

Pentru societățile cu răspundere limitată, capitalul social minim va crește de la 200 de lei la 8.000 de lei. Ministerul justifică această schimbare prin nevoia de a asigura o minimă responsabilizare a celor care au sau intenționează să dezvolte o afacere. Pragul a fost stabilit în urma actualizării valorii capitalului social din 1990 până în 2024 cu indicele prețurilor de consum.

Societățile deja înființate vor avea un termen tranzitoriu de doi ani pentru a-și majora capitalul social, fie la momentul modificării actului constitutiv, fie odată cu alte mențiuni înregistrate la registrul comerțului. După expirarea acestui termen, firmele care nu se conformează vor fi dizolvate.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicabil din 2024 companiilor cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, va fi abrogat începând cu anul fiscal 2026. În locul acestuia, se va introduce un mecanism prin care anumite cheltuieli efectuate cu entități afiliate – inclusiv costuri de management, consultanță, dobânzi și drepturi de proprietate intelectuală – vor fi nedeductibile dacă depășesc 3% din totalul cheltuielilor de aceeași natură.

Măsura este inspirată din bune practici internaționale (Polonia, Ungaria, SUA) și are ca scop limitarea transferului profiturilor către jurisdicții cu impozitare redusă. Impactul net estimat asupra veniturilor din impozitul pe profit este de 1,214 miliarde lei în 2026.

În paralel, impozitul suplimentar pentru sectoarele petrol și gaze naturale (ICAS) se va aplica până la sfârșitul lui 2025, iar instituțiile de credit vor plăti un impozit specific pe cifra de afaceri, suplimentar impozitului pe profit.

O taxă de 25 lei va fi aplicată fiecărui colet provenit din spațiul extracomunitar și livrat direct consumatorilor din România prin intermediul furnizorilor autorizați de servicii poștale. Măsura se aplică indiferent de valoarea declarată a coletului, scopul fiind acoperirea costurilor generate de procesarea acestor expedieri în punctele vamale.

Persoanele juridice vor fi obligate să aibă deschis un cont la o instituție de credit din România pe toată durata desfășurării activității. Noile firme vor trebui să deschidă un cont în maximum 30 de zile lucrătoare de la înființare. Lipsa contului sau neîndeplinirea obligației de depunere a situațiilor financiare în termen de cinci luni de la scadență va duce la declararea inactivității fiscale.

Perioada maximă de inactivitate va fi limitată la un an (sau trei ani pentru inactivitatea voluntară). Dacă după această perioadă firma nu se reactivează, ANAF poate solicita deschiderea procedurii de insolvență, lichidarea sau radierea. Reguli tranzitorii vor fi aplicate și companiilor deja inactive, în funcție de vechimea inactivității.

Firmele care solicită eșalonarea datoriilor fiscale vor fi obligate, în anumite cazuri, să prezinte un contract de fidejusiune. Aceasta se aplică dacă societatea are datorii pentru care nu se acordă eșalonare sau care au scadență după emiterea certificatului de atestare fiscală.

Se va elimina procedura simplificată de eșalonare, întrucât aceasta era folosită abuziv pentru amânarea plăților și pregătirea insolvenței.

Transmiterea părților sociale ale asociatului care deține controlul unei SRL va trebui notificată organului fiscal în termen de 15 zile, iar în cazul existenței unor obligații fiscale restante, va fi necesară constituirea de garanții și obținerea acordului Fiscului înainte de înregistrarea modificării în registrul comerțului.

Cota de impozitare va fi majorată de la 1% la 2% pentru câștigurile realizate din titluri de valoare deținute peste 365 de zile și de la 3% la 4% pentru cele deținute mai puțin de un an.

Se elimină sistemul normelor de venit pentru veniturile din închirieri turistice și se introduce calculul pe baza deducerii unei cote forfetare de 30% din venitul brut, cu impozitare finală de 10%. Regula se aplică pentru închirierea pe termen scurt a 1-7 camere în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul locuințelor.

Ministerul precizează că aproximativ 1.300 de persoane fizice au declarat venituri din închirierea a peste 5 camere, cu o medie anuală de 23.968 lei, iar circa 8.300 de persoane au declarat venituri din închirierea a 1-5 camere, cu o medie de 16.928 lei.

Inspectorii antifraudă și personalul vamal vor folosi echipamente bodycam și mijloace de înregistrare foto-audio-video existente, în cadrul misiunilor de control.

La Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, candidații pentru funcții publice vor fi obligați să prezinte avize psihologice și de integritate, iar funcționarii vor fi testați psihologic o dată la doi ani sau ori de câte ori există suspiciuni legate de comportamentul la locul de muncă.

Societățile care distribuie dividende trimestriale nu vor putea acorda împrumuturi sau avansuri acționarilor, asociaților ori altor persoane afiliate până la regularizarea sumelor aferente dividendelor.

Administratorii și acționarii vor răspunde solidar în caz de neregularizare, iar amenzile vor porni de la 5.000 lei. De asemenea, firmele cu activ net sub jumătate din capitalul social nu vor putea distribui dividende decât după reîntregirea acestuia. În anumite situații, creanțele acționarilor vor putea fi convertite în acțiuni sau părți sociale.