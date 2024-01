Tendințele pentru design interior în acest an. Care este nuanța anului 2024

SURSA FOTO: Dreamstime

Tendințele pentru design interior în acest an. La fiecare început de an, experții în design interior anticipează culorile care vor modela casele în anul următor. Nuanțele anului 2022 s-au concentrat în jurul spectrului de verde, semnificând apropierea de natură, în vreme ce 2023 a stat sub semnul vopselei limewash, arată acest site de decorațiuni interioare.